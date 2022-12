La Salernitana presenta la sua penna personalizzata, «ma i contratti li firmiamo solo dopo Natale». L'ad granata, Maurizio Milan, è l'uomo ovunque granata. Ieri ha incontrato Danilo Iervolino, «però al momento abbiamo solo portato in equilibrio l'assetto finanziario, non è stato ancora definito il budget per gennaio. In ogni caso, le nostre parole d'ordine sono equilibrio e sostenibilità di bilancio; ci aiuteranno molto anche sul mercato. Quanto a nomi e movimenti, saranno figli di un'analisi più puntuale che il direttore sportivo ed il mister dovranno fare. Per ora ci concentriamo anche sulla prossima assemblea di Lega, dove il peso della nostra società è cresciuto notevolmente negli ultimi mesi rispetto all'inizio, quando timidamente muovevamo i nostri primi passi».



A Milano i rappresentanti dei club si rivedranno il 15 dicembre. Due temi forti animeranno la discussione con vista sul 2023: la riforma dello statuto e soprattutto i diritti televisivi. L'ex co-patron Lotito è alleato di tutto il calcio da quando è senatore. È uno dei promotori degli emendamenti al DL aiuti quater, tra possibilità di rateizzare i debiti Irpef e quella di intervenire sulla Legge Melandri per prorogare di altri due anni gli attuali accordi con i licenziatari tv. Ma poi c'è il campo con il pallone che rotola. Domattina decollerà il charter granata verso Antalya.

«La Turchia è una tappa importante, fortemente voluta dal club per una doverosa settimana di raccoglimento: dopo un momento iniziale di pausa deve essercene un altro di affiatamento per i ragazzi. Potevamo trascorrerlo a Salerno, ma è preferibile che si viva tutti insieme come gruppo per diversi giorni 24 ore no stop», ancora Milan. Il pallone non rotola (bene) senza i tifosi. Sono mille quelli che hanno acquistato il tagliando per Salernitana-Milan, di cui circa 600 per la Curva Sud. La prevendita è cominciata ieri mattina in prelazione per i possessori di fidelity card; dalle 10 di oggi via alla vendita libera per la gara del 4 gennaio che segnerà la ripresa del campionato. Non sono mancati i mugugni della piazza sui prezzi alti, praticamente raddoppiati rispetto all'ultimo impegno casalingo del 2022. L'ad risponde così: «La nostra sensibilità rispetto a chi ha più bisogno c'è sempre stata, saremo attenti. Molto dipenderà, in futuro, dai tempi di apertura della Curva Nord che sarà un vero e proprio polmone per un certo tifo anche legato al mondo delle scuole. Non vogliamo spingere troppo sull'acceleratore, però. Attendiamo che il Comune faccia i suoi passi con la Questura per la dislocazione del settore ospiti nei Distinti, nei prossimi giorni ci incontreremo».

La penna presentata ieri sera presso La Tecnica di Gianluca Vinciguerra (che ha realizzato quella ufficiale anche della città di Salerno, ndA) sarà utile presto al manager per la firma sulla nuova convenzione. L'inchiostro è granata, particolarità non da poco come le finiture, anche se non è un oggetto per soli appassionati. C'era anche Davide Nicola, un «amico dello sport». Poche ore prima l'allenatore aveva ritirato il premio con questa dicitura nell'ambito delle benemerenze provinciali Coni nel corso dell'evento organizzato presso la sede della Provincia. «Il mio amico dello sport? I miei genitori - ha detto il Mister - Mi hanno sempre accompagnato dandomi un aiuto incredibile. E poi la grande passione che ho per il calcio, ma soprattutto le persone che ci permettono di avere grande visibilità e di poter rappresentare certi valori: senza i tifosi noi tutti avremmo poca ragione di esistere». Gli ha consegnato la targa Enzo Napoli, sindaco di Salerno. A fare gli onori di casa, il neo presidente della Provincia, Alfieri, il numero uno del Coni campano, Roncelli e il delegato di Salerno, Paola Berardino. C'erano, fra gli altri, Monsignor Bellandi e il questore Conticchio. Onorificenza alla memoria anche di Oliviero Visentin, scomparso due anni fa. Fu attaccante granata dal 1961 al 1964, autore di 12 gol in 65 partite, che a Salerno è rimasto a lavorare dopo la carriera calcistica. È stato proprio Nicola a consegnare la targa alla figlia, Barbara. Dalla storia al nuovo che avanza. È Mario Leotta, attaccante della Salernitana U15 convocato nuovamente nella Nazionale azzurra di categoria. Dopo un primo stage a novembre con altri quattro compagni di squadra, domani dovrà recarsi a Coverciano: fino all'11 dicembre c'è il Torneo di Natale, ultima scrematura del CT (un ex granata, Massimiliano Favo) per delineare la rappresentativa che a gennaio sfiderà in amichevole l'Albania. L'U15 dell'ippocampo è guidata da Pasquale Cerrato ed è prima nel suo campionato. Qualcosa inizia a cambiare.