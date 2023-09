Prima sconfitta in campionato della Salernitana: vince il Lecce 2-0 con la rete in avvio di Krstovic di testa e il raddoppio di Strefezza su calcio di rigore nei minuti di recupero (penalty concesso dall'arbitro Massimi dopo aver rivisto l'azione al video, richiamato dal Var, per fallo di mani di Cabral su tiro di Dorgu). Gli episodi non girano dalla parte dei granata che dopo una partenza sotto tono salgono di livello e costruiscono quattro opportunità pericolose senza trovare il gol. La più clamorosa è il palo colpito da Cabral a metà ripresa, poco prima quella di Candreva sul finire del primo tempo con la respinta di Falcone. Il portiere del Lecce è ancora attento nel secondo tempo su un altro tentativo del nuovo attaccante granata che poi sbaglia un'altra chance calciando alto da ottima posizione.

Non c'è Dia. L'attaccante senegalese non è stato convocato per la trasferta di via del Mare: «Sabato è uscito dall'allenamento con un dolore al ginocchio e ha fatto una risonanza magnetica, il giorno precedente invece aveva mal di testa e non ha preso parte alla seduta», le parole di Paulo Sousa a Dazn prima del match. «Il giocatore nelle ultime 48 ore ha avuto atteggiamenti e comportamenti che non hanno dato l'idea al mister che potesse affrontare una partita complicatissima come quella di Lecce», le parole del ds granata De Sanctis nella conferenza stampa di sabato pomeriggio. Giorni caldi questi ultimi tra Dia e la Salernitana con la possibilità di un trasferimento dell'attaccante al Wolverhampton in Premier League che non si è concretizzata. E il club granata dopo l'esclusione dalla lista dei convocati per Lecce potrebbe decidere di prendere un altro provvedimento in giornata nei confronti di Dia (probabilmente una multa).

Il Lecce segna in avvio con Krstovic di testa che brucia Gyomber sul cross di Gendrey (6' pt) e batte Ochoa incrociando perfettamente nell'angolo più lontano. La Salernitana con il passare dei minuti sale di giri e costruisce l'azione più pericolosa al 44' con Candreva su assist perfetto di Kastanos. Sulle fasce due frecce, una giallorossa Banda e l'altra granata Cabral: sono loro due a creare i maggiori pericoli nel primo tempo. L'attaccante del Lecce chiama Ochoa a una gran parata, l'esterno della Salernitana, uno dei nuovi acquisti, sfonda spesso dal suo lato e crea la superiorità numerica. Molto bene a centrocampo Lassana Coulibaly, fa più fatica soprattutto in fase di non possesso Legowski.

Tre mosse di Sousa poco dopo il quarto d'ora della ripresa: il tecnico portoghese cambia il terminale offensivo inserendo Ikwuemesi al posto di Botheim, mai pericoloso nella prima frazione, Martegani a centrocampo e Mazzocchi sulla fascia. Poco dopo doppio cambio di D'Aversa in attacco, dentro Strefezza e Piccoli per Banda e Krstovic. La Salernitana con il passare dei minuti aumenta d'intensità, numero di Cabral e palo clamoroso. Altro cambio, Bohinen per Legowski. I granata spingono e nel finale (Paulo Sousa cambia l'assetto passando al 4-2-3-1) e il Lecce è costretto ancora più ad abbassarsi ma resiste e poi colpisce ancora nel recupero confermando la sua partenza sprint in campionato. La squadra di D'Aversa è a pari punti con la Juve alle spalle della coppia regina Milan-Inter. La Salernitana resta a due punti ma nonostante il ko regala buoni segnali. Ora dopo la sosta si riparte contro il Torino con l'obiettivo di centrare la prima vittoria.