La Salernitana sogna l'impresa: vincere dopo Venezia il derby con il Napoli

Facce da derby e fascia per il derby. Obi ne ha salvato uno (pareggio di platino) quando giocava nell'Inter: segnò al Milan e lo portarono in trionfo. Contro il Napoli, invece, si mosse per lui l'icona Zanetti. Storie tese del 2011, inizio ottobre: «Arriveremo fino in fondo, l'arbitro ha visto malissimo - si scaldava l'Inter - il nostro Joel non doveva essere ammonito per fallo su Lavezzi e non ha fatto fallo da rigore su Maggio». Obi, nel...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati