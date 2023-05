La squadra degli imbattuti rischia di perdere il suo corazziere, la sua roccia Norbert Gyomber. Il nemico del difensore slovacco non è più il centravanti di turno né la diffida con la quale convive, ma il flessore della coscia sinistra che ogni tanto perde elasticità. Forse si è fermato in tempo, al primo torpore, dopo i primi contrasti di Salernitana-Fiorentina. Il dubbio sarà cancellato stamattina dalla risonanza magnetica ma nel frattempo, in attesa del responso, l'allenatore Paulo Sousa gli lascerà il tempo di guarire, lo risparmierà nella trasferta di Empoli e ripenserà alla sua convocazione dalla partita contro l'Atalanta.



E' troppo rischioso, pur in presenza di una risonanza magnetica confortante, chiedere un sacrificio a Gyomber lunedì sera allo stadio Castellani. Dunque comincia il casting per la sua sostituzione. Chi sarà «il più centrale» dei centrali? La striscia di imbattibilità di 10 gare consecutive (nei 5 maggiori campionati europei la Salernitana è seconda solo al Manchester City) che dura dalla vittoria contro il Monza è stata costruita con Gyomber piantato come quercia secolare nel cuore della difesa granata, sempre titolare. Nel frattempo Pirola, che è pure lui diffidato, ma che è allo stesso modo inamovibile, è diventato un giovane vecchio e si è Gyomberizzato. È il mancino della difesa e non sarà dirottato al centro: ormai le sue zolle di riferimento sono quelle di centrosinistra e Sousa non lo sposterà, soprattutto in ragione della contemporanea assenza di Bradaric per squalifica. Il croato sarà sostituito da Mazzocchi e uno tra Kastanos e Sambia giocherà largo a destra.

APPROFONDIMENTI Salernitana, Dia è l'uomo del momento: «Dal primo luglio sarà al 100% granata» Salernitana-Fiorentina 3-3, non basta la tripletta di Dia, pari di Biraghi nel finale Salernitana-Fiorentina, Paulo Sousa: «Tappa importante per la nostra crescita»





A Dazn Bradaric ha detto: «Abbiamo la mentalità giusta per la salvezza». Lovato è cresciuto in personalità nelle ultime partite: uno spezzone di gara a Napoli e la marcatura attenta sul fiorentino Cabral gli hanno dato minutaggio, restituendogli anche consapevolezza e personalità. L'ex Atalanta non ha mai fatto mistero di trovarsi più a proprio agio, se nella difesa a tre gioca con riferimenti ai fianchi. A questo punto, la terza maglia disponibile ad Empoli, cioè quella che ha lasciato libera Gyomber, sarà assegnata dopo una valutazione di opportunità. Al netto di Bronn, che non ha scalato gerarchie, tutto si riduce al ballottaggio tra Daniliuc e Troost-Ekong. Quando si è fatto male Gyomber, Sousa dalla tribuna ha ordinato l'ingresso di Daniliuc e lo spostamento di Lovato. L'austriaco, però, non ha brillato nel gioco aereo e in marcatura: deve «sporcarla» di più, cioè deve diventare più cattivo dal punto di vista agonistico. Troost-Ekong, di contro, è un giocatore che ha grande impatto fisico, ma non è un atleta di proprietà e difficilmente la Salernitana lo riscatterà a fine stagione. Insomma a parità di condizione fisica, rendimento e prestazione, Sousa tende a valorizzare un giocatore che diventerà futuro capitale per il club.



Il «day after» è trascorso tra dediche e simpatici pegni da pagare. «Sono fiero di essere entrato nella storia della Salernitana con questa tripletta», ha scritto Dia. Gli ha fatto eco Botheim: «Non vedo l'ora che arrivi la cena che mi servirai». Potrebbero ancora fare coppia ad Empoli, a discapito di Piatek e di Bonazzoli, quest'ultimo neppure coinvolto nel riscaldamento durante la partita. L'altra sottopunta dipende dalla posizione di Kastanos. Potrebbe essere proprio il cipriota a giocare a ridosso del centravanti insieme a Botheim, ma Sousa potrebbe chiedere al suo centrocampista di giocare largo a destra per consentire a Mazzocchi di spostarsi a sinistra, proprio sulla fascia che gli ha fatto guadagnare l'apprezzamento del Commissario Tecnico della Nazionale Italiana.



E Candreva? Non è stato convocato contro la Fiorentina e adesso è costantemente monitorato. Vale lo stesso discorso di Gyomber: non c'è guaio muscolare al polpaccio (si tratta di una elongazione, ieri ancora terapie per lui) e lo staff sanitario potrebbe consigliare ancora prudenza in attesa di Salernitana-Atalanta che può essere una gara decisiva per ottenere il conforto dell'aritmetica e brindare alla salvezza. Dipende da Empoli-Salernitana, dipende dal bottino che si ritroveranno in tasca i granata lunedì sera. Il menù di giornata servirà invece anche Lecce-Verona e Cremonese-Spezia. Gli intrecci e le combinazioni potrebbero abbassare la quota salvezza e avvicinare definitivamente la squadra di Paulo Sousa al traguardo stagionale.