Lampo di Ikwuemesi e poi il buio: la Juventus ne fa 6 ai granata in Coppa

Prima la luce di un lampo, poi il buio pesto. La Salernitana rimarrà nella storia con uno dei gol granata più veloci, nonostante il treno “Coppa Italia” per lei si è fermato all’Allianz Stadium di Torino contro una Juventus troppo forte rispetto ad una rosa “corta” messa in campo da mister Pippo Inzaghi. L’allenatore della Bersagliera deve fare i conti con le assenze in squadra ma soprattutto deve preservare quelli che già domenica incontreranno nuovamente i bianconeri all’Arechi in campionato. Una manciata di secondi e la Salernitana passa in vantaggio. Gatti regala palla a Ikwuemesi che sorprende Perin e porta in vantaggio i granata. Al 7' la Salernitana sfiora il raddoppio. Sambia si accentra e ha tempo per sfoggiare il destro velenoso che costringe Perin a buttare il pallone in corner.

Al minuto 12 la Juve pareggia.

Cambiaso viene dimenticato dal distratto Stewart, che non vede Miretti e si fa perdonare da Allegri e i suoi compagni per l’errore precedente. E’ al diciottesimo che arriva anche l’intervento scomposto di Sambia su Gatti. Ghersini assegna il penalty, ma il Var corregge: il contatto tra i due inizia fuori dall’area di rigore. Inzaghi prova più volte lo switch dei giocatori in campo, tentando “fantasiose” combinazione con il materiale a disposizione. Poco dopo la mezz’ora della prima fase di gioco la Juventus avvia la sua rimonta: angolo battuto da Chiesa e Cambiaso la mette in porta, completamente dimenticato da Sambia. E’ nel secondo tempo che i bianconeri fuoriescono e mettono i granata davanti alla realtà: il terzo gol ancora una volta nato da un calcio d’angolo. Questa volta ad andare in rete è Rugani.

C’è spazio anche per i giovani con il tecnico della Salernitana che prova a risparmiare forze per il campionato. Prima Gyomber e Bradaric, poi il Primavera Sfait e Simy e quasi alla fine del match tocca anche al giovanissimo Ciro Borrelli. Ma la Juve continua a offrire lezioni di calcio e attacca fino ad arrivare al poker che sa di autogol e porta la firma di Bronn. C’è tempo anche per il quinto gol della “stellina” bianconera Yildiz e infine la Juventus fa sei con Weah. La Salernitana è fuori dalla Coppa Italia ma le strade bianconere e granata si incrociano di nuovo tra due giorni.