Lazio-Salernitana, Colantuono punta sul recupero dell'ex Basic

Un giorno di riposo e poi da domani di nuovo tutti in campo al Mary Rosy per iniziare a preparare la sfida contro la Lazio. Alla ripresa degli allenamenti della Salernitana, Colantuono inizierà a capire se per l'anticipo di campionato in programma venerdì sera all'Olimpico potrà fare affidamento anche su Toma Basic.

Il croato punta al rientro in campo per sfidare il suo passato, ma anche il suo futuro nuova cessione permettendo, e riprendersi così la maglia da titolare persa nel corso del secondo tempo della gara contro il Bologna quando accusò un problema all'adduttore che non gli ha permesso di essere disponibile venerdì scorso all'Arechi contro il Sassuolo.