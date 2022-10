Lazio-Salernitana live dalle 18: Nicola sfida la corazzata di Sarri

Quella con la Lazio non sarà mai una partita come tutte le altre per la Salernitana. C'è Lotito, c'è la ex «sorella maggiore» degli ultimi due lustri (che oggi sarebbe stata... «consorella»), e prima di ogni altra cosa ci sarebbe la voglia - tanta - di mettere uno sgambetto alla truppa di Sarri che viaggia con il vento in poppa, occupa il terzo gradino del podio e gioca oggettivamente un calcio più che gradevole in serie A. Dopo il Napoli, certamente quello più spettacolare.

La partita in diretta