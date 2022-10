Lazio-Salernitana, dura nota ultras granata contro la restrizioni

Soltanto 500 tagliandi, nonostante il settore ospiti possa contenere ben 5mila persone, e disponibili solamente per i possessori della fidelity card. Queste sono le possibili restrizioni che potrebbero essere attuate nei confronti dei tifosi della Salernitana in vista della gara tra Lazio e granata in programma domenica pomeriggio. La sfida dell'Olimpico, infatti, è stata considerata a forte rischio e quindi nelle prossime ore quelli che attualmente sono rumors potrebbero diventare certezza.

Uno scenario che ha indotto gli ultras della Salernitana a pubblicare sul canale social Ums Salerno, uno dei gruppi della Curva Sud Siberiano, un duro e chiaro comunicato che anticipa l'assenza allo stadio Olimpico: "Le trasferte, quelle vere, sentite, palpitanti, vissute come uno stato mentale di difesa della propria città e del proprio “status” di ultras. Nel mondo del politicamente corretto e dell’apparire piuttosto che dell’essere, una espressione del genere non è concepita nel modo appropriato.

L'ennesima vigliaccata di un mondo calcio ormai alla deriva, vittima di sé stesso, della propria falsità e di gente chiamata a gestire una cosa più grande di sé: 500 biglietti in un settore che ne può contenere dieci volte in più è una offesa ad una tifoseria, ad una intera città e alla nostra intelligenza. Non ci piegheremo a questi ricatti e a queste decisioni senza alcun senso; 500 biglietti significa fare una lotteria tra chi deve partire e chi deve rimanere a casa e noi questa cosa non la faremo mai. Noi non ci saremo e chiediamo a tutta la tifoseria salernitana di fare altrettanto. Quel settore deve rimanere vuoto e rappresentare la vergogna di una decisione presa senza alcun senso logico".