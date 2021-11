Lazio-Salernitana, è il grande giorno: due ex sorellastre faccia a faccia

Una partita doppia. Senza voler chiamare in causa Fra Luca Pacioli è fin troppo evidente che quella di oggi sia una gara speciale per la Salernitana e per la stessa Lazio. Le due squadre, le due ex «sorellastre», saranno di scena all'imbrunire allo stadio Olimpico di Roma. Nella città eterna si gioca una partita speciale. E non solo per i tre punti in palio che - almeno sulla carta - sembrano voler/poter strizzare l'occhio alla formazione...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati