Lazio-Salernitana, Valencia c'è: Maggiore punta alla Cremonese

Passo dopo passo sembrano arrivare buone notizie per Davide Nicola. Questa mattina nella seduta d’allenamento svolta come di consueto al centro sportivo Mary Rosy si è rivisto finalmente Giulio Maggiore. Il centrocampista non si è aggregato ancora al resto del gruppo ma, complice l'esito positivo della risonanza magnetica effettuata nelle ultime ore, ha potuto riprendere a correre.

L'ex Spezia, che ha smaltito dunque il problema alla coscia destra, di certo non sarà disponinile per la trasferta dell'Olimpico contro la Lazio, ma punta con decisione alla sfida casalinga contro la Cremonese. Chi, invece, sarà certamente arruolabile per la sfida del prossimo weekend contro i biancocelesti è l'attaccante Diego Valencia che ha smaltito i postumi della sindrome influenza.