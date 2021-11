Lazio-Salernitana, settore ospiti quasi soldout in poche ore

Numeri impressionanti, numeri che fanno comprendere tutto l'amore del popolo granata nei confronti della Salernitana. In pochissime ore infatti, al di là dei risultati e della classifica che possono in questo momento non essere soddisfacenti, sono stati venduti quasi tutti i 4324 biglietti disponibili per il settore ospiti per la gara di domenica pomeriggio tra la Lazio e la squadra di Colantuono.

Nel corso del pomeriggio sono stati già staccati circa 3500 tagliandi, ma nella giornata di oggi si preannuncia il definitivo sold out. Un epilogo che, a quanto pare, spingerebbe la Lazio nelle prossime ore ad aprire anche una piccola parte della curva sud esclusivamente per i tifosi della Salernitana (settore al momento non aperto per la gara del prossimo weekend).