Lecce-Salernitana, Dia non convocato: «Prima la squadra e poi i singoli»

Conferenza stampa post calciomercato per Morgan De Sanctis direttore sportivo della Salernitana, momento nel quale il ds granata ha annunciato l'assenza di Boulaye Dia per la trasferta di Lecce di domani sera: «Non è stato convocato, nelle ultime 48 ore per atteggiamenti e comportamenti non ha dato l’idea al mister che potesse affrontare a Lecce una partita complicatissima. Prima la squadra, poi i singoli. Emotivamente per i comportamenti avuti nelle ultime 48 ore non si è dimostrato pronto per giocare una battaglia, è una scelta condivisa da società ed allenatore».

A proposito di scelte De Sanctis si è anche soffermato sulla questione offerte per l'attaccante granata: «Giovedì notte abbiamo ricevuto un’offerta di prestito con diritto di riscatto, non cito i numeri per non creare un incidente diplomatico.

Non sono stato contattato pur parlando varie lingue, è arrivata a mezzanotte. Quest’offerta ha toccato la sua suscettibilità, mi aspetto che Boulaye riconosca quanto la Salernitana ha fatto per lui. Io, il presidente e tutta la Salernitana questo comportamento non lo dimentichiamo».