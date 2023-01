Lecce-Salernitana live dalle 20.45: stavolta Nicola non può sbagliare

Al Via del Mare sia per ritrovare una vittoria attesa da ben tre mesi, con due soli punti conquistati nelle ultime sette partite, sia per sfatare una tradizione che non vede brillare la Salernitana nei match giocati di venerdì sera. L'ultimo anticipo positivo risale, infatti, al 18 gennaio del 2019 con il 2-1 in rimonta a Palermo: Anderson al 41' e Casasola al 93' dopo la rete segnata al 17' da Jajalo. In seguito appena due pareggi, a Frosinone ed a Cagliari, tra sei ko, compreso l'1-2 subito dai salentini all'Arechi lo scorso 16 settembre, nel match d'andata. Stasera la prima trasferta a Lecce in serie A. Sono sette le vittorie della Salernitana nelle sue trenta partite giocate in Puglia.

