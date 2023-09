Lecce-Salernitana, Paulo Sousa alla vigilia: «Giallorossi in condizione straordinaria»

Il primo scontro diretto, la prima vera gara della stagione da non sbagliare. Domani sera la Salernitana di Paulo Sousa cerca conferme interessanti al Via del Mare contro il Lecce: «l pugliesi stanno facendo molto bene con D’Aversa, non solo a livello di organizzazione ma anche mentale. Viene da due rimonte contro squadre che lottano per l’Europa, questo vuol dire tanto. Ha una condizione straordinaria. Complimenti a Corvino, sta lavorando molto bene – ha detto alla vigilia in conferenza il tecnico portoghese -. Il mercato? Non ho molta voglia di ripetermi, nella conferenza precedente avevo detto di aspettare l’analisi del direttore e poi farò anche la mia. Il mercato ha avuto un impatto molto importante sulla squadra. Dei nuovi ho già parlato, hanno bisogno di integrarsi e hanno bisogno di stabilità psicologica, qualcuno non parla italiano, altri nemmeno una lingua percepibile. Dobbiamo lavorarci e cercare di avere il massimo della pazienza».

Per la trasferta pugliese, dunque, spazio all’usato sicuro, ma intanto l’argentino Martegani spinge per una maglia da titolare: «Credo che sia stato acquistato per giocare in una linea più bassa, ma a prescindere non lo vedo ancora come titolare, ha infatti bisogno di più tempo per inserirsi e capire di cosa ha bisogno la squadra – il pensiero di Sousa – Tchaouma? Un mancino abituato a giocare soprattutto sulla destra come esterno altro, per cui sempre con la protezione di un terzino o di un centrocampista alle spalle.

Ha fisicità ma deve migliorare altri aspetti del gioco, non si gioca solo col pallone e uno contro uno. Il calcio italiano è diverso da quello francese, deve fare molta strada ma vedo un ragazzo con molta voglia».