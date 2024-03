La partite di Cagliari e contro il Lecce, in rapida sequenza, sono uno scherzo che il calendario fa al cuore di Liverani: le affronterà da determinato ex. Rappresentano anche la doppia chance della disperazione offerta al professionista, alla Salernitana, ai propositi di miracolosa salvezza. La trama l'ha composta un regista beffardo: il destino. L'altro regista, che gli servirebbe in campo e che Liverani non ha, gioca con quelli del Cagliari. Ma era «roba» sua, quando allenava in Sardegna: si chiama Viola. In granata, invece, i tre mediani hanno altre caratteristiche e per ovviare alla stasi talvolta si sgancia Candreva per "pulire" il palleggio. Nel primo anno di Serie A, Viola è stato vicinissimo a trasferirsi allo stadio Arechi: fu in ballottaggio con Coulibaly, poi Castori chiese il centrocampista africano. Oggi servirebbero entrambi.

La storia di Liverani a Cagliari e della Salernitana contro gli isolani è un groviglio di intrecci. Tanti, tantissimi, quelli che coinvolgono l'allenatore: in estate 2022 aveva vinto i ballottaggi per la panchina con De Rossi e Inzaghi, i profili che a Salerno, prima e dopo l'avvento di Sabatini, sono finiti nelle liste dei casting. Poi il Cagliari, ricostruito anche nell'organigramma dopo la retrocessione in Serie B, scelse Bonato per sostituire Capozucca. E mentre la Salernitana, dopo il sospiro di sollievo del 22 maggio 2022, non finì mai di ringraziare il Venezia per aver piazzato un galeone davanti alla propria porta contro il Cagliari, i sardi ripartirono dalla cadetteria. Lo fecero sperando di non dover di nuovo ricorrere a tre allenatori nella stessa stagione, proprio come ha fatto la Salernitana quest'anno (i granata con Sousa, Inzaghi, Liverani; i rossoblu in A con Semplici, Mazzarri, Agostini).

Nella stagione della ripartenza sull'isola, Liverani firmò un contratto di un anno con opzione in caso di promozione. Ma poi l'ha ottenuta Sir Claudio Ranieri con la sua immancabile flemma, con la sua calma olimpica. Fu Bonato, dopo la sconfitta contro il Palermo, a comunicare prima il ritiro di dicembre e poi l'esonero a Liverani, che fu sollevato dall'incarico in B con 6 vittorie, 7 pareggi e 7 sconfitte. Poi Ranieri rimontò e vinse contro il Bari la finale playoff ritornando subito in Serie A. Sabato Liverani e Ranieri saranno colleghi contro, come la Salernitana e il Cagliari. Ranieri si stropiccia gli occhi dopo la vittoria di Empoli ma mette in guardia la squadra e dice: «Marzo è il mese decisivo. Non so dove prenderemo i punti, ma dobbiamo conquistarli». Sabatini diceva: «Adesso le altre piccole si staranno chiedendo: chi retrocede, se non la Salernitana? Facessero e vedessero un po' loro, ma di sicuro non la Salernitana». Però la svolta ancora non c'è stata ed a Liverani sono rimaste undici partite più una speranza: «Il nostro primo obiettivo ha detto nella conferenza pre Udinese e ha ripetuto a fine gara potrebbe diventare anche lo spareggio in gare di andata e ritorno».

Per Cagliari pensa a Gomis, Kastanos, Weissman, Candreva, Tchaouna: alcuni giocano e altri (uno o due, in base alle scelte) aspettano. Incrocia le dita per Fazio, Manolas, Pirola. Manolas pure ieri è stato gestito e Boateng è ancora out, come Pierozzi e Gyomber. Se l'allenatore recupererà cinque stopper, potrà anche pensare alla difesa a tre, che è più funzionale alle caratteristiche di Bradaric e Zanoli. Nello stesso tempo, però, dovrebbe anche stabilire se conservare un centrocampista in più. Il modulo 3-5-2, ad esempio, prevede entrambe le cose tre stopper e tre centrocampisti - ma escluderebbe Candreva. È plausibile, invece, che Liverani prosegua nel solco della difesa a quattro confidando nell'intesa Fazio-Manolas o Fazio-Pirola. Gli ex romanisti non hanno ancora giocato insieme. Fazio e Pirola, invece, non lo fanno dalla trasferta vinta a Verona: 30 dicembre 2023. Il modulo all'epoca fu 4-2-3-1 e sulla trequarti c'erano Candreva, Kastanos e Tchaouna alle spalle di Simy, ora Weissman. Candreva e Kastanos a turno si sacrificarono in copertura, in particolare il cipriota con il quale Liverani ha conversato moltissimo. Nel frattempo gli ultras osservano tutto, seguono con attenzione rifiuti, esclusioni, visite, propositi, proclami, grafiche: preparano la trasferta di Cagliari, 160 biglietti venduti al momento su 415 disponibili. Stamattina c'è il Gos in Sardegna.