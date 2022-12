Luigi Sepe, il portiere titolare della Salernitana, ha lasciato il Mary Rosy reggendosi alle stampelle. Non è un buon segno. C'entra di nuovo il polpaccio destro: si era stirato a maggio, prima della sfida decisiva all'Udinese. Stavolta il club granata sospende il giudizio, ma sospira e impreca mentre nel bollettino medico scrive che «nelle prossime 48 ore seguiranno indagini strumentali».

Si comincia subito. Stamattina al Check Up, Sepe sarà sottoposto a risonanza magnetica per accertare il danno muscolare. Per prudenza la Salernitana scrive «risentimento», in attesa di sciogliere il nodo. Tutto è accaduto all'improvviso, nel finale della partitella a ranghi misti che Nicola stava facendo svolgere ai granata. Lovato, Radovanovic, Fazio; Candreva, Coulibaly, Bohinen, Kastanos, Sy; Bonazzoli e Valencia contro Daniliuc, Motoc, Pirola; Sambia, Vilhena, Iervolino, Capezzi, Bradaric; Kristoffersen e Botheim. Nell'ultimo spezzone dell'ultimo allenamento italiano, Sepe ha avvertito una fitta al polpaccio destro. Il portiere in serata ha postato un messaggio su su Instagram: «I rischi del mestiere. Credo nulla di grave. Ci vediamo presto».

In base all'esito della risonanza magnetica, la Salernitana tergiverserà sul mercato dei portieri oppure romperà gli indugi. È scontato che da ieri sera abbia avviato un giro di orizzonti. Se il problema muscolare è serio, bisogna correre ai ripari. Non è un mistero che la classifica del ruolo più gerarchico del calcio preveda Sepe al primo posto, poi Fiorillo e Micai, quest'ultimo in odore di cessione già in estate. Il procuratore sta trovando squadra in B a Micai e dialoga innanzitutto con il Cosenza, poi con il Como e con la Ternana. De Sanctis lo bloccherà finché non avrà conosciuto l'esito della risonanza magnetica di Sepe e fino a quando non avrà in mano un altro, eventuale, portiere. L'agente di Micai è anche il procuratore di Cragno, quest'ultimo chiuso a Monza da Di Gregorio, dopo l'iniziale altalena. Cragno è un ottimo profilo ma il Cagliari acconsente ad una eventuale cessione solo se al prestito fosse aggiunto l'obbligo di riscatto (molto caro), la stessa formula che gli isolani avevano previsto con il Monza. L'intoppo ha già bloccato lo Spezia e potrebbe accadere anche se la Salernitana facesse un giro d'orizzonti.



Con l'Udinese c'è un canale apertissimo: su espressa richiesta dell'allenatore Davide Nicola, i granata stanno per definire l'ingaggio del difensore centrale Nuytinck, 32enne che andrà in scadenza di contratto a fine stagione. L'Udinese ha l'esperto Padelli in scadenza e in sovrannumero, ma il portiere sta pensando di avvicinarsi a casa, al Nord. A questo punto, occhio all'asse Bergamo-Firenze-Salerno. L'Atalanta, la società amica dai tempi dell'affare Ederson-Lovato e che nel frattempo sta per prestare Zortea al cavalluccio marino come vice Mazzocchi, ha a propria volta prestato alla Viola lo scontento Pierluigi Gollini, 27 anni. Il suo addio alla Toscana è scontato, però la Fiorentina dovrebbe a propria volta cautelarsi ha cercato invano l'assalto a Cragno e si è imbattuta proprio nella clausola fissata dal Cagliari. Resta comunque il malcontento di Gollini e la Salernitana potrebbe inserirsi: il Bologna aveva avuto un abboccamento ma ha Skorupski. In attesa di chiarire il dilemma portiere, il club granata resta vigile anche sull'opera di rafforzamento del centrocampo.



Il patron Iervolino vuole regalare a tutti i costi il colpo Demme ai tifosi granata. Si tratta di un'operazione tanto delicata e difficile quanto intrigante e che appassiona il presidente. Nicola, nel frattempo, attende anche una mezzala e ha indicato il serbo Djuricic della Sampdoria. Il Nottingham Forest ha preso informazioni su Lassana Coulibaly e la valutazione è stata di 8 milioni di euro. Ne occorrono 2 in più per arrivare a Mazzocchi, ma il Torino si è fermato a due. Alla Salernitana è stato proposto il centrocampista Bruno Costa del Porto, 25 anni. È valutato 3 milioni di euro, ma c'è una clausola rescissoria che non è facile scardinare. Restano in uscita Capezzi, Kristoffersen, Sy, Valencia, Orlando. Valutazioni in corso su Gyomber, Radovanovic, Bonazzoli.