Mazzocchi, la Salernitana rilancia: o rinnova fino al 2025 o va via

Scade oggi alle ore 13 l'offerta non vincolante di contratto di prestazione sportiva che è stata presentata a Pasquale Mazzocchi, il terzino pressato dal Monza. Ingaggio di 500mila euro fino al 2025, premio salvezza di 100mila euro per tre anni, possibilità di prolungamento fino al 2026, da esercitare entro giugno 2023: queste le basi della proposta-integrazione che la Salernitana è pronta a depositare. Mazzocchi accetterà? Ieri sera il suo entourage non aveva ancora risposto. «Non è vincolante»: la Salernitana lo ha permesso, significa che il contratto andrebbe avanti - in teoria - così com'è, ma è chiaro che sarebbe una difficile convivenza. La valutazione del cartellino di Mazzocchi è piuttosto alta, adesso più che mai per il Monza. La Salernitana ha voluto stanare, ha mostrato muscoli e portafoglio, si è presentata con un adeguamento e con un gesto privato (trattativa club-atleta), ma che è diventato anche pubblico e dimostrativo, agli occhi dei tifosi. Mancano poche ore alla risposta o alla non risposta.

Poi arriverà il momento delle scelte. Per conto della Salernitana, l'agente del centrocampista Simone Bastoni ha formulato un'offerta ufficiale allo Spezia. Il giocatore piace molto all'allenatore granata, Davide Nicola. Il club ligure, che si priva già di Maggiore, ha alzato il muro e non vuole cederlo, anzi non vorrebbe. La Salernitana ha rilanciato, ha ritoccato l'offerta e adesso attende la risposta: punta forte sul giocatore 25enne che ha giocato 31 partite nell'ultimo campionato con un bottino di 3 gol e 3 assist. In Liguria ora c'è flirt solo con lo Spezia, nel senso che il dialogo con la Samp si sarebbe interrotto (condizionale d'obbligo, perché le versioni sono discordanti, la Doria spera) per Thorsby. Su Bonazzoli, invece, l'ippocampo resta in ascolto, corteggia ma aspetta pure reazioni. È decisa, invece, a portare a casa un altro - se possibile, anche due - profilo di caratura internazionale.

Boulaye Dia, attaccante senegalese di passaporto francese, in forza al Villarreal, è l'obiettivo numero uno. La Salernitana ha formulato l'offerta e confida che Dia possa accettare. È molto difficile perché è molto costosa (ma intriga) la pista che porta al nigeriano Terem Moffi, attaccante classe 1999, autore di 8 gol nella scorsa edizione della Ligue 1. È complicato fargli lasciare il Lorient. Arrivi e partenze, oggi in Austria. Nel piano camere della Salernitana ci sarà posto anche per Diego Valencia, attaccante cileno, e per Junior Sambia, esterno destro, più offensivo di Mazzocchi. Sambia stamattina farà visite mediche a Roma, a Villa Stuart, e poi sarà in viaggio. Saluta i compagni, invece, il giovane Jimenez, destinato al Vicenza. Il club veneto voleva anche Cavion. Il giocatore al momento ha rifiutato il trasferimento. Mikael ha trascorso la domenica a Roma. Molto attivo sui social, ha documentato la sua passeggiata in monopattino, in pieno centro. Il suo futuro è lontano da Salerno e il club granata, d'intesa con il procuratore, vuole farlo ritornare in Brasile. Liberata la casella dell'extracomunitario, si creeranno i presupposti per lanciare l'assalto finale al turco Yusuf Yazici. Ci sono novità per Simy. Pagato 6 milioni di euro l'estate scorsa, l'attaccante nigeriano può ritornare in B dove ha mercato: lo ha richiesto il Bari. Dovrà essere trasferito in categoria inferiore anche Jaroszynski, ma il suo stipendio in cadetteria non è sostenibile facilmente. In uscita ci sono anche Sy, Boultam, Veseli, Bogdan. Micai ha lo stesso problema (per la Salernitana) di Jaro: l'ingaggio molto alto frena gli acquirenti, dunque potrebbe anche restare in granata completando il ruolo con Sepe e Fiorillo.

La Salernitana tornerà al lavoro oggi. Ieri i calciatori hanno riposato ma Bradaric, ultimo arrivato, si è sottoposto ad un allenamento supplementare. Primi acciacchi: Fazio ha rimediato una lieve distorsione alla caviglia sinistra ma oggi riprenderà con i compagni; Radovanovic deve essere valutato dopo la contrattura al polpaccio destro e inizierà a correre adagio; Ribéry ha un affaticamento alla coscia, come Mamadou Coulibaly ma in quest'ultimo caso lo stop è avvenuto solo a scopo prudenziale. In Austria ci sono anche l'amministratore Milan e la responsabile comunicazione, Mara Andria. Milan dovrebbe lasciare il ritiro nelle prossime ore per partecipare all'assemblea di Lega, il 21 luglio. L'arrivo del presidente Iervolino è atteso nell'imminenza della sfida al Galatasaray.