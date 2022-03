Napoli, Mazzocchi nel mirino? «Un sogno, ma resta a Salerno»

Tra i nomi accostati al mercato azzurro della prossima estate anche quello di Pasquale Mazzocchi, terzino napoletano che ha ben figurato quest'anno con le maglie di Venezia e Salernitana in Serie A. «Credo che questi rumors facciano sempre piacere ad un giocatore. Se è stato accostato ad un grande club come il Napoli vuol dire che sta facendo un grande lavoro» ha spiegato il suo agente Luigi Lauro parlando del futuro. «Quello che succederà, lo deciderà il direttore Sabatini».

«Erede di Di Lorenzo, onestamente non credo che avverrà» ha spiegato Lauro a 1 Station Radio. «Penso che Di Lorenzo rimarrà al Napoli. Non credo che qualcuno spenderà cifre importanti per un giocatore di 30 anni che viene valutato circa 30 milioni dalla società. Se tutto va bene, Pasquale resterà alla Salernitana ma aspettiamo di vedere cosa dice il direttore Walter Sabatini che è un dirigente molto capace. È molto remota la possibilità che vada al Napoli, ma ovviamente sarebbe un sogno per lui, come per tutti i napoletani, vestire la maglia azzurra».