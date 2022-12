Cinquecento persone «affamate» di Salernitana, tutte in fila dietro le transenne, hanno atteso l'arrivo dei giocatori per riannodare i fili della passione. La partita a base di selfie, firme e storie social è cominciata alle ore 17.45, al centro commerciale Le Cotoniere. È andata avanti ad oltranza. Anzi, no: alle ore 18.45 la Salernitana ha dovuto lasciare lo store, tra il malcontento e il disappunto delle famiglie ancora a caccia di autografi. In serata, il club ha rassicurato tutti attraverso una nota stampa: «Al rientro dal ritiro in Turchia sarà organizzato un nuovo incontro presso uno degli official store».

APPROFONDIMENTI Calciomercato Salernitana, sprint su Demme e Ribery si opera Salernitana stop&go, Mazzocchi va di fretta Salernitana, Pirola e Bohinen di nuovo in gruppo: ancora a parte Lovato e Gyomber

Ieri ha inviato Candreva e Pirola, l'ultracentenario di Serie A e l'under che è entrato in punta di piedi nella difesa della Salernitana e che adesso non vuole mollare la maglia da titolare. Di mattina, nelle prove andate in scena al Mary Rosy per darsi un obiettivo e non perdere di vista il campionato, Pirola è stato schierato nel terzetto di stopper, sul fianco sinistro di Radovanovic (Daniliuc a destra) e Candreva ha giocato largo a destra, sulla fascia e da quinto, dall'altra parte Bradaric. Ma i bambini hanno la memoria lunga e ieri hanno sottolineato: «Tonino Candreva, sei il numero 1. Dedicaci il prossimo gol, peccato che non ci sarai contro il Milan». Oggi (ore 9) comincia la prevendita con diritto di prelazione per chi ha fidelity card e domani (ore 10) la vendita sarà libera. Curva Sud a rischio tutto esaurito già nelle prime ore di acquisti.

L'altro Milan, che di cognome fa Djuric, attende invece il contatto decisivo con la Salernitana, dopo gli approcci con De Sanctis e il patron Iervolino, quest'ultimo oggi in riunione con l'amministratore delegato. In attesa che il mercato di gennaio riporti Djuric all'ombra dell'Arechi, a patto che vada via almeno Valencia richiesto in Spagna, i bambini hanno già votato per il centravanti bosniaco. Nello store ufficiale della Salernitana, infatti, sulle spalle dei baby supporter sono ricomparse le maglie con il numero 11, edizione salvezza 7%. Entusiasmo travolgente, decine di autografi e di scatti-ricordo. Per la foto di rito erano presenti anche i ragazzi di Salernitana for Special, accompagnati dal loro presidente Carlo Noviello. «Li state vedendo i Mondiali?», hanno chiesto altri ragazzini ai calciatori impegnati a firmare anche vecchie maglie di Simone Verdi. Lo hanno chiesto come farebbero con un compagno di scuola, nell'ora di ricreazione. Tutti hanno assistito alle partite dei due centravanti titolari, Piatek con la Polonia e Dia con il Senegal. Sono stati eliminati e adesso per loro cominciano le meritate vacanze: salteranno il ritiro in Turchia, come Bronn. Botheim, invece, si aggregherà oggi ai compagni e giovedì mattina, alle ore 7.15, risponderà presente al raduno fissato al campo Volpe, prologo alla partenza in charter, direzione Belek. Ieri mattina all'Arechi, magazzinieri e componenti dello staff sanitario preparavano i bagagli: porteranno in Turchia anche macchinari fisioterapici, tutto in charter ma solo l'essenziale per rispettare un limite di peso.



Al campo Volpe, invece, l'allenatore Nicola ha sperimentato duelli uno contro uno e poi ha distribuito casacche, ha simulato una partitella: Daniliuc, Radovanovic, Pirola; Candreva, Capezzi, Bohinen, Maggiore, Bradaric; Bonazzoli, Valencia contro Lovato, Motoc, Fazio; Sambia, Iervolino, Kastanos, Lassana Coulibaly, Sy; Vilhena; Kristoffersen. Mazzocchi è rimasto in infermeria a curarsi. Gyomber, invece, ha svolto l'ecografia di controllo, è guarito e oggi si aggregherà alla squadra. La Salernitana ha bisogno di un quinto che sostituisca Mazzocchi per alcuni mesi (resterà a curarsi a Salerno) e anche Candreva per una gara. Si attende il via libera dell'Atalanta per Zortea. Se arriverà il nulla osta, il giocatore potrebbe presentarsi già in Turchia. Nella prima amichevole, il 10 dicembre contro il Fenerbahce. La Salernitana accende sempre i fari su Diego Demme, il grande obiettivo per il centrocampo. È la riserva scontenta di Lobotka ma il Napoli è la squadra principale indiziata alla conquista dello scudetto. La voglia di giocare spinge Demme a guardarsi intorno e ragioni di opportunità indurrebbero a soprassedere. È certo, però, che patron Iervolino e De Sanctis ci proveranno fino alla fine. L'obiettivo è regalare un colpo extralusso ai tifosi granata, sebbene in prestito. Zurkowski è l'altro obiettivo in mediana (per gli under Raskin e Ranocchia, quest'ultimo nel mirino della Cremonese) ma Torino e Samp non mollano la presa. Nuytinck, in scadenza con l'Udinese o Ceccherini sono i principali obiettivi in difesa.