Milan-Salernitana 3-3: i granata rovinano l'addio di Pioli

Il sipario si è chiuso definitivamente, la Salernitana ha salutato per l’ultima volta la Serie A. L’ha fatto a San Siro con una prova di carattere e con un punto conquistato in rimonta. Una clamorosa rimonta (3-3). Complice un numero infinito di defezioni, in campo dal primo minuto trovano spazio Pasalidis, Sambia e Tchaouna in versione prima punta mentre nei minuti conclusivi si gode la Scala del calcio (soltanto) il giovanissimo Sfait. Nell’undici titolare, proprio come accaduto in tutto il finale di stagione, c’è anche Fiorillo che si trasforma nell’uomo chiave della serata. Nel bene e nel male.

Sei miracoli uno più bello dell’altro da parte dell’ex Pescara nel primo tempo (2’ su Giroud, 3’ su Leao, 10’ su Pulisic, 32’ su Tomori, 45’ su Hernandez, 46’ su Gabbia) ma anche e soprattutto un infortunio tecnico importante e inaspettato al 22’ che permette a Leao di sbloccare la partita che sembra poi prendere una piega ben precisa al 27’ con il raddoppio di Giroud e nuovamente al 77’ con il gol di Calabria che risponde a quello di Simy del 64’.

Ma nonostante il netto passivo e un San Siro in festa per salutare i suoi protagonisti del recente passato, la Salernitana dopo aver sprecato una buona occasione con Simy al 76’ trova comunque nel finale un inaspettato pareggio grazie alle reti di Sambia (87’) e Simy (89’), grazie al solito Fiorillo (91’ su Pulisic) e all’imprecisione di Caldara allo scadere che di fatto permettono ai granata di chiudere l’avventura in Serie A con un pareggio che rimarrà comunque nella storia.