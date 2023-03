Milan-Salernitana, P. Sousa: «Giocare da campioni contro i campioni»

Una domenica di attesa, quella della Salernitana che scenderà in campo soltanto domani sera in casa del Milan.

“San Siro è un palco da campioni, perciò dobbiamo giocare da campioni con le rispettive differenze che esistono. Bisogna giocare sempre con questa mentalità, una mentalità che ho sempre avuto anche da giocatore e che cerco di trasmettere ai miei giocatori. Vogliamo competere a questi livelli. Devo dire che questa è stata la miglior settimana di lavoro, abbiamo sempre bisogno di tutti per poter fare le cose nel modo giusto – ha detto in conferenza stampa alla vigilia il tecnico Paulo Sousa -. Chi in porta? Giocherà Ochoa, anche se Sepe si è allenato regolarmente. Bonazzoli e Vilhena? Sono giocatori forti, però per dove siamo e dove vogliamo essere non siamo in linea con l’intensità. Dobbiamo alzare l’asticella di questa squadra, anche perché loro sono giocatori fondamentali. In settimana, comunque, mi hanno fatto vedere il giusto impegno”.