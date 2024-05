Milan-Salernitana, Colantuono: «Chiudiamo con una prestazione dignitosa»

L'ultima vigilia di Serie A, l'ultima che chiude un ciclo di tre anni intensi, belli e complicati. Domani sera la Salernitana saluterà tutti giocando a San Siro contro il Milan. «Le motivazioni per la gara di domani devono essere le stesse delle ultime settimane, sperando di non ripetere il brutto primo tempo giocato contro il Verona e fare quindi una partita sulla falsariga di quella disputata contro la Juventus. Al di là del risultato sportivo e di quello che è successo, Salerno è una piazza che ha e avrà la forza per tornare nel calcio che conta e la società sta già lavorando. Domani dobbiamo fare una prestazione dignitosa» le parole di Stefano Colantuono rilasciate attraverso la consueta nota stampa granata.

Per la sfida contro i rossoneri mancheranno Ochoa, Pirola, Manolas, Fazio, Boateng, Bradaric, Basic, Martegani, Ikwuemesi e Weissman: «Ci saranno dei ragazzi della Primavera a completare la rosa perché abbiamo avuto delle defezioni - ha spiegato il tecnico della Salernitana a un giorno dalla gara -. Recuperiamo Candreva, Maggiore, Kastanos e Gyomber (anche Simy, ndr) mentre mancherà Basic per squalifica.

Affronteremo questa trasferta sperando di tirare fuori il meglio possibile».