Mister Davide Nicola turista in Costiera Per l'allenatore granata relax ad Amalfi

Relax in Costiera per mister Davide Nicola che si è concesso una giornata di riposo dopo la vittoriosa gara casalinga della Salernitana con il Verona. L'allenatore granata ha fatto tappa ad Amalfi, complice il preparatore atletico della Salernitana, Marco Celia, che lo ha accolto al suo arrivo nella cittadina capofila della Costiera.

Nicola è giunto in tarda mattinata per godersi il meritato relax dopo le tante voci dei giorni scorsi e lo stress accumulato nella difficile gara di ieri all'Arechi vinta nel finale dai granata con un gol di Dia che è entrato e ha risolto il match in pieno recupero.

Giro per le vie del centro, qualche autografo e tanti selfie per l'allenatore della Salernitana come sempre affabile e disponibile con i i tifosi, molti dei quali ragazzi che lo hanno incrociato all'uscita dalle scuole. Nicola si è soffermato anche nei caratteristici negozi del centro prima di raggiungere i tavoli del ristorante Abside dove si è trattenuto per una fugace colazione.