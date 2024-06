Morto magazziniere della Salernitana Gerardo Salvucci: la nota del club di Iervolino

Lo hanno trovato in spiaggia senza vita, nella sua Sapri, a due passi dal mare che tanto amava e che era la sua seconda passione dopo quella per la Salernitana. Gerardo Salvucci, storico magazziniere del club granata, questa mattina ha accusato un malore – probabilmente un infarto fulminante - che si è rivelato letale: aveva 55 anni ed era al seguito della Salernitana fin dai tempi del Salerno Calcio in Serie D (con Lotito e Mezzaroma nel 2011).

Salvucci era in ferie e ne aveva approfittato per rientrare nella sua terra natia a Sapri, ai confini del Cilento, dove spesso si dilettava anche nella passione per la pesca. Solo pochi mesi fa Salvucci aveva perso la sorella in circostanze analoghe mentre era in trasferta al seguito del club.

Un lavoratore instancabile. Un perfetto stacanovista che macinava migliaia di chilometri con il furgone del club, anticipando l'arrivo della squadra in trasferta, su e giù per lo Stivale. Gerardo aveva accompagnato la società dall'interregionale alla massima serie con una carica di entusiasmo unica. Poco dopo la ferale notizia è arrivato il comunicato del club di Danilo Iervolino.

«L’U.S.

Salernitana 1919, il Presidente Danilo Iervolino, i dirigenti, l’allenatore, i giocatori e tutto lo staff si stringono attorno al dolore per la perdita del magazziniere Gerardo Salvucci, infaticabile lavoratore che con passione e amore per la maglia granata ha lavorato per il club dell’ippocampo dal 2011 ad oggi». Tantissimi i messaggi social di tifosi, calciatori ed ex granata che hanno avuto modo di conoscere la bontà di Salvucci.