Napoli-Mazzocchi, la Salernitana attacca: «Situazione indecorosa»

Walter Sabatini torna a Salerno. Il direttore dei granata oggi ha parlato in conferenza stampa all'indomani del pareggio 2-2 contro il Milan, trattando anche la situazione Mazzocchi, l'esterno diventato obiettivo del Napoli per questo mercato di gennaio: «È importantissimo per noi, ma prendo atto dell'interesse del Napoli. L'ho preso a 1 milione dal Venezia, è una soddisfazione per me. Se loro avvicinano il giocatore o il suo agente e poi De Laurentiis offre a Iervolino una cifra iniqua... ci vuole dignità. Non c'è decoro in questa situazione».

«So che il giocatore mi accuserebbe di tarpargli le ali, ma se il Napoli lo vuole deve parlare di Mazzocchi come di un calciatore importante. Non è un aggregato ma è fortissimo, è arrivato in Nazionale e chi ha visto la partita ieri sera avrà notato un difensore al top contro Leao» ha spiegato in conferenza il dirigente «Il Napoli forse avrebbe superato il turno in Champions l'anno scorso con un Mazzocchi così in squadra.

Potrebbe indossare la maglia azzurra. In tal caso dovranno trovare un'intesa serena i due presidenti»