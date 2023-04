Napoli-Salernitana, biglietti ospiti: ok ai tifosi granata ma solo fuori dalla provincia di Salerno

Il sogno di un settore ospiti aperto ai napoletani in occasione di Napoli-Salernitana non si concretizzerà.

Questa mattina è cominciata la vendita dei tagliandi per i tifosi granata in occasione della sfida del Maradona - ancora da capire se sarà giocata il 29 o 30 aprile -: come precisato nella nota ufficiale, l'acquisto del tagliando nel settore ospiti è consentito solo ai possessori di Fidelity Card della Salernitana non residenti nella provincia di Salerno.