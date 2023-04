Doveva essere la seduta di rifinitura ed invece è servita a Paulo Sousa per le prove libere in vista del derby di domenica al Maradona. La Salernitana si è allenata in mattinata al Mary Rosy e domani farà altrettanto prima di partire alla volta del capoluogo partenopeo. Contro i campioni d'Italia in pectore, il trainer granata, reduce da otto risultati utili di fila (su nove panchine), si affiderà a modulo (3-4-2-1) e formazione tipo. Qualche dubbio soltanto dalla cintola in su. Tutto ruota sull'impiego o meno di Mazzocchi dal primo minuto. In difesa, davanti ad Ochoa, agiranno Daniliuc, Gyomber e Pirola (ristabilito dopo la noia muscolare). Sulle fasce è ballottaggio e potenziale valzer tra Kastanos e Mazzocchi sulla catena di destra. Dalla parte opposta inamovibile Bradaric con Coulibaly e Vilhena a chiudere la cerniera del centrocampo. In caso di impiego del cipriota come quarto di destra Bonazzoli potrebbe avere una chance ed essere schierato al fianco di Candreva per essere di supporto a Dia come unica punta. Viceversa – con Mazzocchi in campo dal primo minuto – Kastanos farebe coppia con Candreva. Staremo a vedere.

Piccola pillola di mercato. La Salernitana guarda già al futuro. Secondo alcuni rumors, infatti, il club di Iervolino avrebbe messo gli occhi sul giovane attaccante Lorenzo Colombo in forza al Lecce ma di proprietà del Milan. Facile immaginare che in occasione della visita di De Sanctis alla dirigenza rossonera a Napoli prima della sfida di Champions contro gli azzurri (del 18 aprile scorso) si sia parlato anche di questo.