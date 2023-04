Un paio di sorprese nello starting eleven per vestire i panni dei “guastafeste”. Paulo Sousa conferma lo spartito tattico (3-4-2-1) anche contro i campioni d'Italia in pectore e medita di cambiare qualche pedina nella formazione iniziale. Domani pomeriggio al Maradona, la Salernitana conferma l'intero pacchetto arretrato, ma dovrebbe cambiare volti dalla cintola in su. Davanti a Ochoa, agiranno Daniliuc, Gyomber e Pirola. Sulle fasce conferma per Kastanos a destra (autentica rivelazione di quest'appendice di stagione, ribattezzato da Sousa il Bernardo Silva granata) e Bradaric sull'out mancino con la novità Nicolussi Caviglia (che pare sarà preferito a Vilhena diffidato) che andrà ad affiancare Coulibaly per chiudere la cerniera della mediana.

APPROFONDIMENTI Napoli-Salernitana live, Spalletti in conferenza stampa: «È una sfida estrema» Le parole di Spalletti: «Mi emoziono facilmente, ho un po’ di paura...» Le parole di Paulo Sousa: «Il derby? Possiamo giocarcela»

Sousa chiede di raddoppiare gli azzurri sulle fasce ma anche di portare subito pressing nella loro metà campo. Per questo motivo confermerà Candreva sottopunta ma non è escluso che possa affiancargli un altro centrocampista. In pole position c'è Giulio Maggiore. La gioventù dell'ex Spezia, al rientro dopo l'ennesima noia muscolare, sommata all'esperienza di Candreva per supportare l'unica punta Boulaye Dia, miglior realizzatore della Salernitana con 11 reti.