La sfida tra i due allenatori col cognome da nome proprio la vince Nicola. Dopo il 4-0 sulla Samp di Giampaolo, alla voce «segni particolari» sulla carta d'identità della Salernitana compaiono «capacità di approccio intenso, coraggio nel ricercare continuamente i giocatori tra le linee, continui cambi gioco, velocità nel muovere la palla ed aggressività alta». Parole dello stesso allenatore, più che soddisfatto.



«Un certo tipo di lavoro inizia a pagare, come la chiusura dell'area sugli attacchi laterali. Abbiamo prodotto tanto e molti giocatori hanno partecipato alla fase offensiva senza pensare di rimanere scoperti, perché eravamo attenti sulle marcature preventive». Per Nicola «è migliorata la comunicazione interna: non fa niente se parli una lingua diversa, quando hai occhi e cuore hai tutto. Nessuno pensa di essere importante da solo. Mi è piaciuto anche il rientro nella ripresa: la squadra non ha voluto gestire il vantaggio, ha invece provato a girare palla con più linearità e guardato all'imbucata tra le linee o ricercato la profondità». Tutto bene? Macché. «Ho provato a sedermi in panchina nel secondo tempo, siccome ero stato ammonito per essere uscito dall'area tecnica. Ma non siamo ancora pronti per non essere sollecitati», dice tra il serio e il faceto. Poi ritorna sull'analisi: «Negli ultimi 15' abbiamo abbassato il baricentro, non riuscendo ad essere aggressivi soprattutto a ridosso della nostra area. In un paio di circostanze ci siamo messi da soli in difficoltà: per riaprire una partita ci vuole poco, quando sei avanti è giusto non fare rientrare gli avversari. In questo dobbiamo migliorare», ammonisce.



Dopo le difficoltà realizzative nelle prime tre gare coppa compresa il cavalluccio sprigiona palle gol e intesa crescente negli ultimi venti metri. Dia ha partecipato a tre delle quattro reti, Bonazzoli a due, Botheim ha impiegato poco per rispondere al telefono alla sua maniera. Nicola chiede ancora un'altra punta? «Domanda per il direttore, credo sia in giro da qualche parte». Sogghigna, scorge De Sanctis in fondo alla sala. Un mese fa Nicola aveva pronunciato il famoso «non siamo competitivi» che per il diesse fu «da contestualizzare». È passato un mese. Ed ora? «La squadra mi piace anche negli esseri umani, non solo come calciatori. Mi piace stare con loro, si sta creando un bel gruppo che dovremo portare avanti pure fuori dal campo. Una o due partite non fanno tendenza. Siamo stati bravi a interpretare le azioni d'attacco con qualità e velocità. Sono contento per Botheim, che ha potuto partecipare alla festa e sentirsi sempre più parte integrante». Quattro punti in tre gare. «Il mantra sarà voglia di giocarci le partite contro tutti e dovunque. Le partite viaggiano sempre su una linea sottile tra il sembrare molto bravi e il rimettere tutto in discussione in poco tempo. Ho giocatori propositivi, che non devono perdere il gusto della fase di non possesso. Difenderci significa recuperare palla nel più breve tempo possibile», rimarca Nicola. Un elogio al singolo: «Non era il caso di rischiare Bradaric (reduce da problemi fisici, ndA), che avrei inserito se il risultato fosse stato diverso. Così, ho chiesto a Vilhena il favore di fare il quinto. Quando decidi di dare una mano in termini di umiltà, vieni ripagato. E lui ha segnato». Giovedì c'è il Bologna: «Tre giorni, pochi ma sufficienti per preparare la partita. Vedremo se ci sarà da cambiare qualcosa». L'ex di turno Candreva si è tolto quattro sassolini dalle scarpe: «Vittoria nata ad inizio settimana. Abbiamo messo in campo ciò che abbiamo provato in allenamento, rispecchiando il nostro allenatore. Il torneo è lungo, testa al Bologna». Giampaolo ammette la débacle: «Partita incommentabile, la Salernitana ci è stata superiore sotto ogni punto di vista. Siamo stati presuntuosi, andiamo a casa in silenzio. Non abbiamo perso per contenuti tecnici o tattici, ma nello spirito e nei confronti individuali».



Capitolo ordine pubblico. Le Forze dell'Ordine ieri hanno sorpreso alcuni tifosi nei distinti con tagliando contraffatto nel tentativo di accedere allo stadio; rischiano il daspo. Denunciati altri due: uno beccato a scavalcare, l'altro perché si è infilato nel tornello senza biglietto». Lotta ai parcheggiatori abusivi da parte della Questura con una manciata di pattuglie a presidio soprattutto del piazzale tribuna.