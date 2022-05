Nicola tiene a freno l'entusiasmo «Non è finita, ora viene il difficile»

Una squadra che si è sempre trovata a inseguire, facendone la propria forza soprattutto con l'avvento di Davide Nicola, si ritrova per la prima volta e nel momento cruciale ad essere inseguita. Dopodomani si torna già in campo contro l'inseguitrice principale. «Ora viene il difficile. Cambia la percezione dell'ambiente, non la nostra: a me interessa solo fare una gran partita col Cagliari, sennò gli sforzi precedenti non saranno serviti....

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati