Nicolussi Caviglia alla Salernitana è ufficiale: arriva in prestito dalla Juve

Dopo Ochoa, ecco anche Hans Nicolussi Caviglia. In attesa di portare del tutto a termine la strategia invernale, che ha creato un po' di malessere in casa granata tra direttore sportivo e allenatore, la Salernitana ha definito questa mattina la trattativa per l'ingaggio del promettente centrocampista classe 2000.

In forza al Sudtirol in Serie B nella prima parte di stagione, il prodotto del vivavio della Juventus arriva in granata con la formula del prestito (sborsati 80mila euro) con diritto di opzione e controopzione a favore dei bianconeri.

Arrivato questa mattina in città, Caviglia potrebbe anche debuttare da titolare già domenica all'Arechi contro il Torino complice l'assenza per squalifica di Coulibaly e per infortunio di Maggiore.