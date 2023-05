Otto punti di vantaggio sullo Spezia, la nuova terzultima, e la consapevolezza di poter chiudere i conti con la salvezza già stasera alle ore 20 e dintorni, se arriverà il blitz allo stadio Castellani. Con questo atteggiamento serena, famelica e focalizzata sui propri punti di forza la Salernitana scenderà in campo ad Empoli, pietra miliare del campionato. Paulo Sousa, che ritroverà la panchina e il quarto uomo di Napoli, stavolta da direttore di gara, lo dice senza giri di parole: «Può essere la gara decisiva per noi e per loro».



Rispetto alle ultime versioni della Salernitana muro di gomma, in campo non potrà esserci Gyomber che è infortunato né Bradaric che è squalificato. La difesa granata non ha mai brillato, quando è stata composta solo da giovanissimi ma Sousa scopre le carte. Forse, perché è maestro di pretattica: «Non esistono giocatori di esperienza o giovani. Nel mio percorso come allenatore tanti giocatori giovani hanno avuto spazio molto rapidamente perché hanno anche maturità e dobbiamo aiutarli anche a diventare esperti. Quando giocavo io, a 25-26 anni raggiungevi la maturità: io non la penso così, o sei pronto o non lo sei. Gli errori li commettono anche i giocatori di esperienza, il calcio è questo. Nell'ultima partita abbiamo finito con tre U21 in difesa, sono contento di loro e dell'evoluzione della squadra».

Dalle parole allo schieramento, la Salernitana dovrebbe dunque allineare davanti ad Ochoa, da destra a sinistra, Daniliuc, Lovato e Pirola, il primo e il terzo diffidati. Sambia giocherà a sinistra al posto di Bradaric (ma occhio alla tentazione Maggiore: se giocasse lui sottopunta, Kastanos trasloca largo a destra e Mazzocchi cambia fascia. In questo momento, Sambia pare favorito per la corsia mancina e Mazzocchi incrocerà Parisi a destra, in un duello fatto di sgasate e forza fisica. Poi Vilhena con Colubaly in mediana, Dia padrone dell'attacco, Kastanos a sostegno dell'attaccante senegalese, insieme a Botheim, quest'ultimo favorito su Piatek.



I risultati delle concorrenti per la lotta salvezza non alzano la quota per scavallare verso il terzo campionato consecutivo di A. Il presente è Empoli e il futuro, cioè il contratto di Sousa, «non deve essere una preoccupazione adesso frena l'allenatore perché io sono concentrato sul campo con la stessa attenzione e applicazione con le quali il ds De Sanctis inizia a programmare il futuro. Siamo attenti alla classifica ed ai risultati dei nostri concorrenti diretti ma dentro un'idea e un modello di gioco noi dobbiamo continuare a lavorare per consolidare la mentalità. Questo sarà il link del domani con il presidente e con la società, per capire quali saranno i passi dei prossimi anni».

Sarà una partita delicata e difficile, «perché Paolo Zanetti - spiega Sousa - ha una struttura tattica che è diversa rispetto a quella delle altre partite. E' un avversario che si presenta in campo motivato, davanti al proprio pubblico, con una gara che può decidere quasi totalmente la salvezza, tanto per loro quanto per noi. L'Empoli ci affronterà pieno di fiducia, dopo il risultato strepitoso ottenuto contro il Bologna». Giocherà Kastanos? «Sugli esterni la costruzione di questa rosa ha dato poche alternative numeriche: ho dovuto anticipare quello che poteva succedere quando Mazzocchi era infortunato. Stiamo lavorando sulle alternative. Abbiamo tre possibilità per due posti: Kastanos, Mazzocchi e Sambia che può essere spostato anche a sinistra, anche Pasquale è abituato. Kastanos è andato molto bene sull'esterno soprattutto sulla fase offensiva, ha palleggio, detta i tempi, si sacrifica, è umile. Anche Zanetti non si aspetterà nulla di diverso. Il cambio di modulo potrebbe accadere all'inizio o durante la partita. Siamo preparati». Ancora quattro modifiche di formazione? «Con la Fiorentina avevamo due giorni di recupero e si è presentata stanchezza in alcuni giocatori. Tutti quelli che sono entrati mi hanno dato fiducia, soprattutto Maggiore, che nell'ultima partita è stato sempre nella posizione corretta. Se Boulaye Dia gli dà il pallone in occasione dei due gol, li fa pure lui. Gioca in diverse posizioni pensa più alla squadra che a se stesso. Fa comodo a tutti e anche a noi. Ci può essere anche qualche novità. Qualcuno ha riposato e può aiutarci dall'inizio. Mi è piaciuto tantissimo anche Botheim. Erik era stato sempre vicino ad entrare, poi la partita mi portava sempre verso altre decisioni. Tra i calciatori che sono in rosa, è quello che ci può dare di più: capisce bene i tempi, è dinamico, dà molta profondità. L'intesa con Dia è stata fenomenale. Ci sta dando anche alternative come giocatore d'area e ci aiuta pure sulle palle inattive».