Lo stopper Palomino e l'Atalanta chiedono alla Salernitana uno sforzo in più. Per il giocatore significa un'opzione che preveda due anni di contratto in caso di salvezza. Il club orobico, a propria volta, vorrebbe un incentivo. Ricorda pur sempre di aver pagato tempo fa alla Salernitana 21 milioni tra cash e contropartita di Lovato per arrivare ad Ederson. Il Verona, a propria volta, fa pesare di non aver gradito gli apprezzamenti granata a mezzo stampa su Bonazzoli, a pochi giorni dallo scontro diretto che fu disputato allo stadio Bentegodi. Nel caso dell'attaccante, però, si tratta di scaramucce e strategie: l'Hellas è diretta rivale e fa scivolare sabbia nella clessidra. Potrebbe sbloccare tutto negli ultimi giorni di mercato.

C'è sempre il Milan a fari spenti su Boulaye Dia. Vuole spendere poco più di 15 milioni per il cartellino e la Salernitana al momento pensa a curarlo: gli fa svolgere terapie mattina e pomeriggio, è in pressing altissimo sul senegalese, conta i giorni che mancano alla chiusura della cartella clinica. Il giocatore ieri è uscito di buon umore dal centro sportivo Mary Rosy: metterebbe nel mirino la sfida al Torino. Se restasse, sarebbe il vero colpo di mercato già fatto in casa. Di contro, c'è la necessità di alleggerire le casse sociali. Insomma un sacrificio potrebbe comunque essere fatto e proprio in queste ore ci sarebbe di nuovo fermento intorno ad un altro big della Salernitana, che è Candreva. Piace sempre alla Lazio. Oggi è solo un appunto di viaggio e domani chissà. Mast'Antonio è stato il grande protagonista del mese di gennaio con prestazioni di pregio. Il suo ingaggio è simile a quello di Dia ma per quanto riguarda il giocatore africano, il Decreto Crescita ha aiutato a contenere i costi: 1,8 netti e 2,4 lordi.

Candreva? Al lordo cambia il mondo: 3,5 milioni. I numeri sono la guida, i numeri indicano la strada di una società che ha ribadito in molte circostanze la necessità di far girare il proprio mercato intorno alla boa della sostenibilità. Ad esempio pur non avendo affondato il colpo con l'agente al momento non c'è richiesta ufficiale la Salernitana aveva pensato e pensa anche a Marin dell'Empoli per rimpolpare ancora il centrocampo e per dare pure modo a Basic di destreggiarsi con più frequenza da sottopunta. L'idea nasce, viene cullata, ma al momento resta tale: la Salernitana deve fare uscite, altrimenti è tutto in stand-by. Basterebbe piazzare altrove gli stipendi di Mikael e di Botheim (insieme fanno 2,2 milioni) per ravvivare le casse. Però Botheim rifiuta collocazioni in Serie B e Mikael può ritornare in Brasile ma bisogna trovare l'acquirente. Il dg Sabatini in versione «pizzicagnolo» (copyright suo) si fa guidare dall'indice di liquidità, poi passa in rassegna la rosa della Salernitana con gli anni di nascita dei giocatori. Over e under, nati prima e dopo il 2000: pure questo fa e farà la differenza. Finché non suonerà il gong del mercato, il problema è relativo: è arrivato Zanoli che per l'anagrafe calcistica non è più un baby ma Coulibaly e Cabral sono in coppa d'Africa e dunque c'è ampia facoltà di sostituire uno di loro nella lista provvisoria che viene stilata di partita in partita, variabile. E poi? Si ragiona sulla futura lista over, quella definitiva, a mercato chiuso.

La Salernitana oggi ha fatto uscire Bohinen da ieri è ufficiale la sua cessione al Genoa in prestito con obbligo di riscatto, il club lo ha accolto con il gioco di parole Bohinen rhapsody e ha fatto entrare Basic. Sono due over con due stipendi diversi: ago della bilancia spostato verso il piatto del croato. Nel complicato esercizio di equilibrio, il direttore generale Sabatini ha ingaggiato l'under Pierozzi e l'over Zanoli per rinforzare la fascia. Se oggi fossero finite le compravendite, la Salernitana farebbe entrare l'ex Napoli nella lista dei giocatori di movimento escludendo di nuovo Stewart. Lovato, Maggiore, Kastanos e oggi Candreva sono i 4 calciatori over formati in Italia e quindi non fanno cumulo. Poi si può «giocare» sul terzo portiere Fiorillo: alla Salernitana è concesso di escluderlo dalla lista e di farlo entrare solo nel caso in cui fosse necessario sostituire il primo o il secondo portiere per cause di forza maggiore. Al posto di Fiorillo, in una lista definitiva, entrerebbe Palomino. Ma Sabatini oltre a Botheim tiene in bilico Gyomber (Palermo, Sampdoria) e Bronn.