La partita a scacchi tra Paulo Sousa e la Salernitana è appena iniziata e durerà sei giorni ancora. Il Napoli non scioglie le riserve, l'allenatore aspetta (evidentemente anche altro) e il club granata è costretto a fare altrettanto. Telefoni roventi, molte chiacchierate tante con profili che si propongono apertamente e quell'impossibilità di disinserire il freno a mano.

APPROFONDIMENTI Paulo Sousa in standby, la Salernitana pensa a Pirlo e Gattuso per ripartire in grande Salernitana, Lovato e Pirola convocati in azzurro per l'Europeo under 21 Riscatto Dia e Pirola, un conto da 18 milioni

La posizione della società è nota, anche se arriva informalmente e senza comunicati ufficiali: «Fin quando Sousa sarà il nostro allenatore non parleremo con altri. Se dovessero arrivare comunicazioni contrarie, non ci faremo trovare impreparati». Va da sé che per non farsi sorprendere occorre sondare i candidati a fari spenti, ascoltare richieste ed esigenze. Proprio come il mister è legittimato a parlare con altre squadre nella «finestra di pochi giorni per valutare possibili altre avventure». Le parti hanno concordato una sorta di «relazione aperta» ma una delle due si è ingelosita. La piazza si è sentita tradita.

Che fare? Pregare che arrivi presto il 20 giugno, data entro cui versando la penale di un milione netto per il tecnico (o chi per lui) sarà possibile recedere dal biennale che la Salernitana ha fatto scattare esercitando l'opzione. E se non accadesse nulla? Bisognerebbe valutare se andare avanti e cercare di addolcire il boccone (lavorando pure sull'ambiente) o rescindere il contratto. Il nodo è proprio questo: entrambe le soluzioni sembrano complicate da portare a termine senza che nessuno meglio, la Salernitana si faccia economicamente male. Esonerare e continuare a pagare Sousa (1,2 milioni a stagione) non sarebbe compatibile con la gestione sostenibile sbandierata da proprietà e dirigenza; il divorzio comporterebbe un incentivo all'esodo. Una clausola contrattuale consentirebbe almeno a Iervolino di tagliare i ponti unilateralmente (e gratis) il 30 giugno 2024. Chiacchiere, attesa infastidita, sondaggi e curriculum come se piovesse. Mettiamola così: la Salernitana non cerca ufficialmente nessuno, non può. Ma interiormente riflette seriamente sul cambio in panchina.



La possibilità Pirlo resta quella più calda. Il calcio propositivo che ha in mente, partendo anche da una difesa a tre che la rosa ha già nelle impostazioni, è uno dei motivi. C'è poi da considerare l'appeal internazionale, la voglia di rimettersi in gioco in Serie A e pure l'ingaggio non faraonico (1,5 milioni più bonus), più basso rispetto all'ultimo contratto firmato da Gattuso (3 più bonus) al Valencia. Ai sondaggi con Ringhio non è stato dato seguito. Idem per Montella, profilo gradito ma cercato da club più blasonati e che disputeranno le coppe europee. La Salernitana, se necessario, potrebbe fiondarsi su di lui solo se non si accasasse prima altrove. Si sfoglia la margherita ma per ogni petalo che va via ne spunta un altro. Il sogno Benitez può rimanere tale: chiede un ingaggio alto, un centro sportivo di un certo tipo e non fa i salti di gioia all'idea di un campionato da metà classifica. Tante le candidature giunte sul tavolo: da De Rossi a Pippo Inzaghi, passando per Donadoni e Di Francesco. Ripescato dopo un'iniziale scrematura pure il 34enne Francesco Farioli. Da un lato c'è la giovane età (assieme alle proposte da Inghilterra e Portogallo) che porta con sé la necessità di accumulare ulteriore esperienza dopo quella in Turchia con Karagumruk e Alanyaspor; dall'altro tante cose che Iervolino valuterebbe con favore. La sua indole lo spinge anche fuori dal calcio a dar spazio a meritocrazia, freschezza e intraprendenza. Peraltro Farioli ha fatto parte dello staff di De Zerbi, captandone i segreti. Come per il post-Sabatini nella scelta di De Sanctis che un anno fa era alla prima esperienza da titolare, stavolta non ci sarebbe da meravigliarsi in caso di «scommessa».

A stretto giro si chiuderanno le trattative con i tanti sponsor interessati a campeggiare sulle divise: complessivamente i quattro marchi (uno sul retro, uno sulla manica e due sulla pancia) possono valere almeno 2,5 milioni. Poi c'è lo stadio. In settimana si avrà la bozza di progetto di restyling firmata Milan Ingegneria («Entro quest'anno contiamo di aprire il cantiere all'Arechi, sarà un altro progetto bellissimo di architettura contemporanea», assicura il presidente della Regione, De Luca) che sarà propedeutico al lancio della campagna abbonamenti. Per tararla servono il cronoprogramma dei lavori e l'ok alla riapertura della Curva Nord. Infine, gli innesti dirigenziali: presto al responsabile tecnico del settore giovanile Colantuono potrebbe essere affiancato un direttore generale che si occuperà delle faccende extra campo dei baby.