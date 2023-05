Roma-Salernitana, Paulo Sousa guarda al futuro: «Resto qui ma potrebbero esserci cessioni»

Con la sconfitta del Verona a Bergamo la Salernitana si sta godendo da qualche ora la meritata salvezza ma nelle prossime toccherà concentrarsi nuovamente sulla trasferta di Roma contro i giallorossi di Mourinho: «La salvezza un sassolino dalle scarpe dopo essere ripartito dal Brasile? Per diversi motivi ho fatto scelte che non mi hanno portato a un’altra dimensione, da calciatore sarebbe stato più facile. Sinceramente non mi interessano i record - ha detto in conferenza stampa Paulo Sousa -, lavoro tutti i giorni per vincere. Cerco di incidere su tutte le componenti, in primis me stesso. Ai ragazzi, durante l’analisi dei video degli avversari, ho fatto i complimenti per tutto il lavoro fatto durante tutta la stagione sia con Nicola che con me. Si sono comportati benissimo».

Prima la trasferta di Roma, dopodiché sarà la volta del rinnovo per Sousa: «Non sono uno che dice bugie, il contratto è chiaro e ottenendo la salvezza c’è automaticamente un futuro insieme.

Il vincolo può estendersi - ha ammesso il portoghese - La prossima settimana ci siederemo a tavolino con il presidente e con il direttore per parlare della base della squadra, ritengo importante confermare gran parte del gruppo che quest'anno ha conquistato la salvezza. Devo ammettere, però, che potrebbero esserci delle cessioni. Sto benissimo a Salerno, mi piace tantissimo la società e la città. Spero di costruire insieme un futuro stabile e molto ambizioso».