Salernitana, prima amichevole: battuto 9-0 lo Jenbach, in gol Simy e D’Andrea

Tutto facile, come prevedibile, per la Salernitana contro i dilettanti austriaci dello Jenbach. Al termine del primo test estivo i granata di Nicola si sono imposti con il punteggio di 9-0 (assente l’ultimo arrivato Botheim). Scesa in campo con il 3-5-2, la Salernitana ha sbloccato il risultato al 14’ con la rete di Simy e poi in chiusura di primo tempo con Mazzocchi ha trovato il raddoppio dopo un perfetto assist di tacco di Simy. Nella ripresa, invece, spazio alla goleada con le triplette di D’Andrea (55’, 57’, 90’) e di Kristoffersen (62’, 72’, 85’) e la rete su rigore di Boultam all’83’. Intanto sono stati diramati date e orari del primo turno di Coppa Italia, la Salernitana riceverà il Parma domenica 7 agosto alle ore 21:00 allo stadio Arechi (diretta su canale 20).

Tabellino Salernitana (3-5-2): Fiorillo (dal 64′ Micai); Motoc (dal 45′ Galeotafiore, dal 64′ Jimenez), Radovanovic (dal 45′ Mantovani), Fazio (dal 45′ Gagliolo); Mazzocchi (dal 45′ Boultam), Capezzi (dal 45′ Iervolino), Bohinen (dal 45′ Cavion), Coulibaly M. (dal 45′ Kechrida), Jaroszynski (dal 45′ Sy); Ribéry (dal 45′ D’Andrea), Simy (dal 45′ Kristoffersen). A disp: Sorrentino. All.: Nicola