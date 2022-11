Salernitana: sipario all'Arechi, Iervolino sogna la “numero dieci”

Prima di «andare via», lasciando il posto a due trasferte e poi ai Mondiali in Qatar, il 2022 granata allo stadio Arechi potrebbe riservare un'ultima luce, un bagliore. Patron Iervolino pensa ad un numero: il 10, la posizione di classifica. Se il Sassuolo non vincerà, la Salernitana confermerà il posto a prescindere. Ma può fare da sola e senza aiuti, ambisce ad altre imprese. Se, infatti, la Bersagliera vincesse, non solo scavalcherebbe il Torino in attesa della sua partita il giorno dopo a Bologna, ma suonerebbe anche la «decima», cioè riempirebbe con la doppia cifra la casellina dei successi nell'anno solare. Questa sì che è una bella storia, ma anche lunga, costata sacrifici e sospiri.



Andare a ritroso dai fasti dello stadio Olimpico ai primi giorni del 2022 con la nuova proprietà al timone non rende l'idea del cammino intrapreso. Fa più effetto partire dal 9 gennaio. Da Verona in avanti, sono tutte vittorie ottenute durante la gestione Iervolino: al «Bentegodi» nei primi giorni della stagione del 7%, a Genova contro la Samp, a Udine, in casa contro il Venezia e la Fiorentina. Poi la squadra di Nicola ha girato pagina e in questo campionato ha vinto quattro volte: Sampdoria, Verona, Spezia, Lazio. Ora arriva la Cremonese: servono i gol per fare 10. È il numero stampato anche dietro le spalle di Vilhena. Tonny ha la stima illimitata dell'allenatore, ma in questo momento la corsa fluida, la forma fisica e il piede abituato ai cross dei quali dispone Bradaric giustificano lo spostamento di Candreva in posizione di mezzala destra, pronto a duettare con Mazzocchi com'è accaduto in occasione del temporaneo 1-1 all'Olimpico. Rispetto alla vittoria ottenuta contro la Lazio a domicilio potrebbe cambiare una pedina, forse due. Dal 1' c'era Gyomber ma si è fatto male ed è stato sostituito con Bronn. Quest'ultimo ha dato il proprio apporto, come gli altri, ma non è passata inosservata la giocata del gol laziale. Luis Alberto è un fuoriclasse e ha mandato in porta Zaccagni.



All'intuizione del campione, però, fa da contraltare la posizione di Bronn, che si è fatto sorprendere da Zaccagni, sfilato alle sue spalle. Nicola ci pensa e lascia aperto il ballottaggio fino a stamattina, giorno di rifinitura. Fin qui ha tenuto in preallarme tanto Bronn quanto Lovato. Non è improbabile la staffetta a favore di Lovato. Il calciatore di scuola atalantina ha smaltito i postumi della gastroenterite, sta bene, vuole prendere a calci tutte le sfortunate vigilie che non gli hanno permesso di presentarsi in formazione base proprio quando sembrava ad un passo dal ritorno in pianta stabile tra i titolari. Ha potuto giocare solo a Reggio Emilia: 90' disastrosi per tutti, lui compreso. È stato scelto, però, perché ha qualità fisiche e tecniche e sul fianco destro di Daniliuc potrebbe toccare stavolta proprio all'ex Cagliari. Fazio sul centrosinistra.



Il centrocampo anti-Cremonese dovrebbe essere la fotocopia di quello ammirato a Roma: Bohinen ha bisogno di mettere minuti nelle gambe, ma Radovanovic si candida al ruolo di play, Coulibaly è in diffida ma è anche il giocatore del quale la Salernitana difficilmente può fare a meno. Candreva, Radovanovic e Coulibaly dovrebbero, dunque, comporre il terzetto in maglia blu e stelle d'argento (limited edition del club granata per luci d'Artista) da opporre alla Cremonese. Mazzocchi largo a destra e Bradaric quinto a sinistra. Il resto potrebbe finire nelle rotazioni: Maggiore, sempre più inserito in gruppo e sempre più calato nel ruolo di mezzala che torna d'attualità, Vilhena, Bohinen, Kastanos. In attacco la Salernitana ha molte scelte, ma tira anche aria di cambiamento. Il vento del gol dovrebbe fare selezione: Boulaye Dia è in fiducia, è in grande spolvero, ha segnato il gol della sicurezza all'Olimpico, è il bomber d'attacco, dunque è assai probabile che una maglia sia assegnata. II suo partner è finito in una girandola virtuale di pettorine che Nicola aveva già annunciato dopo l'1-3 del 30 ottobre. Bonazzoli si è speso per la squadra e adesso dovrebbe lasciare il posto dal 1' a Piatek. Poi arriverà anche il momento di Federico da Manerbio e di Botheim, magari a gara in corso. La statistica della vigilia può ingolosire i protagonisti della prima linea granata. La Salernitana ha fin qui segnato almeno un gol in cinque delle sei gare casalinghe disputate nel campionato in corso. Ha vinto le ultime due gare interne di campionato e potrebbe arrivare a tre di fila per la prima volta dal ritorno in Serie A TIM nel 2021-2022. Non ci riesce dalla stagione 1998-1999, quando ottenne il successo in tutte le ultime cinque partite stagionali in casa.