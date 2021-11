Ribéry tiene in ansia Salernitana: problema al ginocchio, rischia la Lazio

Ci risiamo, questa volta è tutta colpa di un trauma contusivo al ginocchio. E così ecco che (anche) quest'oggi Franck Ribéry è stato costretto a saltare l'allenamento mattutino al Mary Rosy a causa di un problema che lo lascia in dubbio per la gara con la Lazio in programma domenica allo stadio Olimpico. Nelle prossime ore lo staff medico della Salernitana valuterà le condizioni fisiche del francese, così come quelle dell'attaccante Gondo che spera di poter tornare a disposizione per il prossimo impegno di campionato in programma nel weekend.

L'unica buona notizia, al momento, riguarda esclusivamente il recupero di Lassana Coulibaly che da ieri è ritornato ad allenarsi con il resto della squadra, per lui a questo punto è scontata la convocazione per Roma.