Rilancio Salernitana: «Il Jolly nell'area per sognare ancora la salvezza»

Il momento della verità. Oltre all'ennesimo dentro o fuori; al netto della nuova ultima spiaggia; la Salernitana stasera ha un jolly da pescare e sfruttare fino in fondo. Il primo, in attesa che ne arrivi anche un secondo (leggasi Venezia ndA). I granata hanno ottenuto la possibilità di scendere in campo sotto i riflettori della «Dacia Arena» contro l'Udinese per disputare finalmente la partita «fantasma» che non si giocò quattro mesi or sono...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati