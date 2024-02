La confusione dei Ricchi e Poveri riconduceva al più famoso «sarà perché ti amo». Stando a quella mostrata dalla Salernitana a Milano che rischia di espandersi anche fuori dal campo si presuppone che qualcosa stavolta si sia rotto. È la domenica delle domande con pretesa di risposta. Oggi a mezzogiorno il gruppo di Liverani si troverà al Mary Rosy, occhi negli occhi. La società non lo dice (ancora) ufficialmente ma ha già deciso: Candreva e soci andranno in ritiro anticipato, probabilmente da mercoledì, in vista della gara col Monza. Questa volta sì, ultima spiaggia per rientrare quantomeno in corsa. Salvezza? Magari, c'è almeno un finale di stagione non malinconico da conquistare.

Nella nottata che ha seguito la batosta senza opposizione di San Siro ci sono state lunghe telefonate tra un delusissimo Iervolino (in vacanza a Cortina) e Sabatini, poi tra lo stesso presidente e l'ad Milan, che oggi dovrebbe essere in città con Pietro Bergamini, il collaboratore del diggì. Sarà occhi e bocca di un Sabatini costretto a restare a Roma almeno un'altra settimana per via del decorso post operatorio. Ieri altre consultazioni hanno coinvolto pure Gianni Petrucci, vicepresidente granata presente anche al Meazza.

Martedì ci sarà anche lui a Salerno in un faccia a faccia con ad, mister Liverani e i calciatori nel quale potrebbe arrivare la comunicazione ufficiale della clausura e un confronto definitivo. Club al lavoro per individuare la meta, presumibilmente in provincia ma non a Paestum. Sarà ritiro vero e non per motivi punitivi, almeno non solo quelli, ma soprattutto per consentire al tecnico di conoscere più rapidamente il gruppo. Non c'è più tempo. A mettere in imbarazzo molti, patron in testa, non è stato il 4-0. Piuttosto, la non prestazione, la patina appiccicosa di tenera inadeguatezza di cui la Salernitana si è ricoperta per 90' senza recupero al cospetto della pur stratosferica capolista. Iervolino ha fatto trapelare la ferma convinzione di voler andare avanti alla guida del club, per nulla intenzionato a cedere anche in caso di B e pronto a rilanciare per tentare una rapida risalita. Ma prima, crederebbe ancora nella possibilità di un miracolo-bis. Tanti cocci da incollare, tante cose da chiarire. In primis i capricci, l'ultima cosa che serve. La società punterà l'indice contro le uscite polemiche di Dia e Coulibaly alla Scala del Calcio (il senegalese, sostituito, si è accomodato in panchina ma non ha stretto la mano di Liverani tesa verso di lui; il centrocampista si è recato direttamente negli spogliatoi senza dare il cinque al subentrante).

Poi, cosa più importante: Liverani chiederà «chi ha fame?» non per invitare tutti a cena, anche se in un recente passato proprio il fare gruppo a tavola portò benefici. La domanda risuonerà per capire quanti seguiranno l'allenatore e chi invece «è in fase di down». Dopo la partita il tecnico è stato chiaro: «Si può uscire sconfitti con l'Inter ma non perdendo tutti i duelli. Siamo ultimi e dobbiamo lottare. I giocatori hanno dimostrato di andar dietro agli eventi, non di volerli cambiare.

Sabato la formazione non la farò io ma loro: andrà in campo chi dà segnali, chi va a 200 all'ora in settimana, anche se inferiore sulla carta agli altri. Chi non ha fame non può giocare. Non ho possibilità o tempo di coccolare e aiutare nessuno. Posso solo allenare e supportare». Nel farlo, dovrà anche dare un'impronta e rischiare come non ha fatto a Milano. Salvezza a 7 punti dopo le partite di Sassuolo (che resta a quota 20 dopo la sconfitta a Bergamo per 3-0 contro l'Atalanta) e Verona (che sale sempre a 20 punti dopo il 2-2 in casa contro la Juventus e aggancia i neroverdi). Oggi (ore 15) c'è Udinese-Cagliari, alle 20.45 in campo il prossimo avversario: Monza-Milan. Brianzoli in casa, Udinese e Cagliari nella doppia esterna, poi il Lecce all'Arechi. Prima della sosta di marzo il calendario propone quattro impegni che un paio di settimane fa un po' tutti avrebbero definito abbordabili. Se l'elettroencefalogramma è piatto come a Milano, ora si fatica a definirli tali. La Salernitana deve dimostrare vitalità. Per Liverani l'esempio è il diggì: «Dobbiamo avere la sua stessa voglia di fare qualcosa di straordinario». E i tifosi, ce l'hanno? Quelli veri non possono non averla ma è chiaro che la serata vissuta venerdì rischia di essere letale psicologicamente, seconda mazzata consecutiva dopo l'1-3 contro l'Empoli. Lunedì scorso Sabatini ha avuto la forza di ribattere col suo «ma a me non me ne frega niente, ci salviamo». Col Monza (e anche oltre) l'Arechi può aggiungere un «sarà perché ti amo». Ci sta sempre bene, anche nel male.