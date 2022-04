Roma-Salernitana, Nicola non molla: «Fare punti può sbloccarci»

Scortata da poco più di 4000 tifosi, domani la Salernitana andrà alla ricerca della grande impresa in casa della Roma di Mourinho: «Mancano nove partite alla fine della stagione e siamo consapevoli che giocheremo ogni tre giorni, ma ora per noi è importante essere uniti più che mai e convinti che si possa fare bene da qui all’ultima giornata - ha detto nel corso della conferenza stampa in streaming Davide Nicola - Arrivare a vincere prima o poi potrebbe aprire dei cicli positivi. Vincere ci farebbe infatti dire “io ci sono”, ci farebbe sbloccare. Dobbiamo migliorarci continuamente, da quando siamo arrivati è stato un periodo di semina che ci ha portato a raccogliere non i punti meritati per quanto fatto vedere».

Per la sfida dell’Olimpico il tecnico dei granata recupera Sepe (i tamponi hanno dato riscontro negativo dopo la febbre degli ultimi giorni) e Kastanos, resta invece fuori dall’elenco dei convocati Ruggeri così come gli squalificati Fazio e Bonazzoli e gli infortunati Coulibaly M., Perotti e Mousset: «Ruggeri si deve sottoporre a delle analisi e credo proprio che dovrà stare fermo per qualche giorno, ma non ho ben capito perché. Sepe invece sta bene. Preferisco non dare indicazioni precise su chi giocherà domani. Preferisco tenere un po' di riserbo - l’ammissione di Nicola -, voglio anche capire qualcosa in più in merito alle scelte degli avversari. Modulo? Non è un discorso legato a tre e quattro, ma alla possibilità di essere più aggressivo nei confronti avversari».