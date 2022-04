Roma-Salernitana live dalle 18: Nicola cerca ancora la prima vittoria

La Roma torna in campo in Serie A, dopo la sconfitta nel match di andata dei quarti di finale di Conference League con il Bodo. Senza lo squalificato Pellegrini, Mourinho si affida ancora a Abraham per provare a battere il fanalino di coda Salernitana. Zaniolo torna tra i convocati dopo i problemi fisici ma parte dalla panchina. Si rivede anche Spinazzola, che ha recuperato dalla rottura del tendine d'Achille.

🌷 Anche l'#ASRoma ha aderito all'iniziativa #RomaCuraRoma, dando il proprio contributo attraverso interventi di riqualificazione in cinque location della città 🤝



📄 https://t.co/PBrcjtAV7Q pic.twitter.com/oggecxuAdu — AS Roma (@OfficialASRoma) April 9, 2022

Roma (3-4-2-1)

1 Rui Patricio; 24 Kumbulla, 6 Smalling, 3 Ibanez; 2 Karsdorp, 27 Oliveira, 4 Cristante, 92 El Shaarawy; 77 Mkhitaryan, 64 Afena-Gyan; 9 Abraham.

A disposizione: 63 Boer, 87 Fuzato, 5 Vina, 11 Carles Perez, 14 Shomurodov, 15 Maitland-Niles, 17 Veretout, 22 Zaniolo, 42 Diawara, 52 Bove, 55 Darboe, 59 Zalewski. All. Mourinho.

Salernitana (3-5-2)

55 Sepe; 25 Gyomber, 16 Radovanovic, 19 Ranieri; 30 Mazzocchi, 15 Bohinen, 13 Ederson, 18 L. Coulibaly, 22 Obi; 7 Ribery, 11 Djuric.

A disposizione: 72 Belec, 5 Veseli, 10 Verdi, 14 Di Tacchio, 20 Kastanos, 21 Zortea, 23 Dragusin, 24 Kechrida, 31 Gagliolo, 63 Vergani, 87 Mikael. All. Nicola.

Arbitro: Volpi di Arezzo.