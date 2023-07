Salernitana, il 13 agosto debutto in Coppa contro la Ternana

In attesa di continuare il percorso di crescita attraverso le prossime uscite amichevoli (la prima è in programma sabato alle 18:00 contro il Frosinone), la Salernitana ha scoperto il suo primo avversario da affrontare in Coppa Italia.

La squadra di Paulo Sousa scenderà in campo domenica 13 agosto allo stadio Arechi alle ore 17:45 contro la Ternana in occasione dei trentaduesimi di finale, la gara sarà trasmessa in diretta su Canale 20.

Intanto il gruppo continua ad allenarsi nel ritiro di Rivisondoli, al di là del lungodegente Daniliuc il tecnico portoghese sta rinunciando esclusivamente a Fiorillo e Dia: il portiere sta smaltendo un affaticamento muscolare, l'attaccante prosegue invece nel lavoro alternato tra palestra e terapie.