Salernitana, appena 7 punti all'Arechi: peggior rendimento casalingo della A

Ora conta solo e soltanto una cosa: i punti. Sabato pomeriggio all'Arechi la Salernitana avrà l'obbligo di battere il Monza per rialzarsi dopo le ultime batoste e per continuare così a credere ancora nella salvezza. Servirà, quindi, una Salernitana in formato versione speciale per battere i brianzoli dell'ex Palladino, del resto all'Arechi i granata hanno conquistato appena 7 punti in tredici giornate (1 vittoria, 4 pareggi, 8 sconfitte). Un ruolino di marcia che sta condizionando e non poco il cammino della squadra di Liverani, un ruolino di marcia che a conti fatti è il peggiore di tutta la Serie A. Nessuno ha fatto così male fino a oggi davanti al proprio pubblico: con 10 punti l'Empoli è penultimo, con 11 l'Udinese è invece terzultima.