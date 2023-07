Salernitana, 8150 abbonamenti venduti: superato il dato della scorsa stagione

Numeri importanti, numeri che lasciano ben sperare in vista del futuro. Per la felicità della Salernitana e del suo presidente Danilo Iervolino che, di recente, ha dichiarato di sognare quota 12mila abbonati in vista della terza stagione consecutiva in Serie A. Per il momento il numero uno granata deve "accontentarsi" di 8150 tagliandi staccati, che tradotto vuol dire battuto già il dato della scorsa stagione quando il popolo salernitano si fermò a quota 8118. Dopo la fase iniziale rivolta ai vecchi abbonati e appena quattro giorni rivolti invece alla vendita libera, può ritenersi indubbiamente soddisfacente la risposta da parte della tifoseria che nel frattempo aspetta sempre buone nuove dal calciomercato.