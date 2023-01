Servono centimetri e mastice in area di rigore: quella granata e quella degli altri. La doppia priorità detta tempi e tipologia delle trattative: la Salernitana ha accolto ieri alle 15 il nuovo difensore William Troost-Ekong (alto 191 centimetri) al centro sportivo Mary Rosy e un'ora dopo è arrivato il diesse De Sanctis.



Con il Galatasaray sta trattando la cessione in prestito dell'attaccante Haris Seferovic, svizzero con passaporto bosniaco. In Italia, con la maglia della Fiorentina, Novara e Lecce, non ha lasciato il segno ma è un giocatore temprato, forte fisicamente, che ha recuperato un buon feeling con il gol ai tempi del Benfica. Già, il Benfica: il club portoghese è proprietario del cartellino trasferito in prestito al Galatasaray con obbligo di riscatto alla quindicesima presenza, fissato a quota 2,5 milioni di euro. Seferovic ha già raggiunto dieci presenze. È un caso che in Turchia non stia trovando spazio? Motivi tecnici (concorrenza di Icardi, Mertens) o c'è in ballo l'obbligo oneroso? La Salernitana valuta. Lo ha affrontato da avversario in amichevole in Turchia e Seferovic andò pure in gol, dopo l'iniziale vantaggio dei granata, ad opera di Botheim. Il 30enne Haris ne compie 31 il 22 febbraio, è alto 189 centimetri. Deve fare a sportellate, deve alternarsi a Piatek ma deve anche recuperare il ritmo gara che gli manca da alcuni mesi. La Salernitana ha avviato i colloqui con il calciatore e l'agente dopo aver riscontrato difficoltà nelle trattative per Onuachu del Genk (era necessario pure qui l'obbligo di riscatto) e per Dovbyk (riproposto per un affare a titolo definitivo). Siccome c'è obbligo già nella prima trattativa Benfica-Galatasaray, la Salernitana deve triangolare: deve rinegoziare la cifra del prestito con i turchi, circa mezzo milione di euro, e concordare con il Benfica le nuove condizioni per l'obbligo, che possono maturare in base alle nuove presenze e numero di gol in granata.

APPROFONDIMENTI Salernitana, ecco Troost-Ekong: proverà a guarire una difesa malata Troost-Ekong alla Salernitana, De Sanctis corre ai ripari dopo la sconfitta nel derby

Nel frattempo non molla le mezzali. Vuole ingaggiarne una, perché nota flessione in Coulibaly - e quindi necessità di dargli anche un po' di ristoro e rotazioni all'occorrenza - e in aggiunta c'è Maggiore ancora fuori uso. Però ancora per poco: il centrocampista ex Spezia ieri ha corso a passo svelto, ha macinato chilometri insieme a Bronn. Il tunisino potrebbe farcela per Lecce. Maggiore, invece, sarà disponibile per Verona. Ma la mezzala serve: per capire quanto sia necessario prenderla, è bastato notare un giocatore biondino che si allenava in disparte ieri insieme agli altri due compagni.

Nicolussi Caviglia è stato gestito per affaticamento muscolare. Il lavoro a scartamento ridotto di ieri è solo precauzionale: è segnalato di nuovi nei ranghi stamattina. Per la mezzala nuova, la Salernitana aveva fatto anche un tentativo per Jankto: avrebbe potuto giocare anche da quinto (Salva Ferrer dello Spezia adesso è prenotato) ma l'ex giocatore di Nicola ha detto «no, grazie». Il Monza aveva proposto Machin ma adesso ha cambiato idea e gli rinnova il contratto. C'è Barberis ma la Salernitana preferisce altre strade: è pronto a trasferirsi a Salerno Domen Crnigoj, sloveno 27enne. Il club granata sta definendo il suo passaggio in prestito oneroso. Crnigoj quest'anno ha giocato 17 partite e segnato 3 gol con il Venezia. Sarà ceduto Botheim ed è in vetrina anche Valencia per un prestito. L'Ascoli chiede Kastanos. Capitolo difesa. La Salernitana è una gruviera e nella notte delicatissima di Lecce deve assolutamente fare punti ed evitare di sprofondare come nel post gara di Bergamo, quando la proprietà considerò inevitabile l'esonero di Nicola per dare una scossa, salvo richiamarlo in servizio. Troost-Ekong, proveniente dal Watford, è in buone condizioni e ieri si è allenato, può giocare.



L'allenatore dovrebbe inserirlo nella difesa a quattro: Daniliuc e Bradaric confermati, ballottaggio Pirola-Lovato. Gyomber, invece, ha svolto l'ecografia di controllo. Ecco il bollettino medico della Salernitana: «Gli esami diagnostici a cui si è sottoposto Norbert Gyomber presso il Centro Polidiagnostico Check-Up hanno evidenziato una contrattura muscolare al semitendinoso della coscia sinistra. L'atleta ha già iniziato il protocollo riabilitativo ed effettuerà un nuovo controllo radiologico tra sette giorni». È tornato «mister» Ribéry, reduce dall'intervento chirurgico al ginocchio, al quale si è sottoposto ad Innsbruck. Il suo posto in lista over è stato occupato da Troost-Ekong. C'è bisogno anche della personalità del campione francese in questo momento delicato, lastricato di incertezze e con pochi totem ai quali aggrapparsi (Fazio è out). Franck ha fatto capolino al campo, ha incontrato i compagni e poi ha concluso con le terapie.