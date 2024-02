Salernitana, accordo con Manolas: domani in campo all'Arechi per l'allenamento

Finalmente ci siamo, Kostas Manolas è pronto a diventare un nuovo calciatore della Salernitana. Il dg Sabatini si è avvicinato alle pretese economiche del difensore greco che domani arriverà a Salerno per firmare un contratto di sei mesi con opzione di rinnovo in caso di salvezza. Il classe 1991, rimasto svincolato lo scorso 16 gennaio dopo aver risolto il contratto che lo legava agli emiratini dello Sharijah, si unirà subito ai nuovi compagni di squadra in occasione dell'allenamento a porte aperte in programma allo stadio Arechi.