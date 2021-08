Salernitana, obiettivo difensori: sul taccuino Delli Carri e Gagliolo

Il tempo a disposizione ormai è sempre di meno. Solo fino a martedì sera infatti sarà possibile rinforzare l'organico, momento nel quale arriverà il gong sul calciomercato estivo, ma per la Salernitana ci sono un bel po' di operazioni da portare a termine.

Tra queste anche quelle legate al reparto difensivo, dove servono almeno un paio di rinforzi: il primo potrebbe essere l'esperto Riccardo Gagliolo del Parma con il quale si continua a trattare da settimane, il secondo invece dovrebbe essere il giovane Filippo Delli Carri. Classe 1999, figlio dell'ex calciatore e attuale dirigente, il possibile rinforzo granata è reduce da un'esperienza in Lega Pro con il Rieti di Capuano e da due anni con la Juventus Under 23 sempre in Lega Pro. Proprio il club bianconero dovrebbe girare il difensore alla Salernitana con la formula del prestito secco.