Salernitana, ultimi colpi sul gong: Radovanovic c'è, Perotti un passo

Chiusura di calciomercato con il botto per la Salernitana. Dopo i tre annunci di questa mattina, nel pomeriggio Walter Sabatini ha perfezionato altre due operazioni: per il centrocampo, ma potrà essere utile anche da difensore centrale, è stato messo sotto contratto fino al 2023 Ivan Radovanovic dopo la rescissione con il Genoa, per l'attacco invece è stato ufficializzato l'arrivo di Mikael Felipe Viana de Sousa brasiliano classe 1999 che arriva dallo Sport Club do Recife con la formula del prestito con diritto di riscatto e obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni sportiva.

Dieci, quindi, gli ingaggi definiti dalla Salernitana nel corso della sessione invernale, ma potrebbero diventare undici nelle prossime ore con l'arrivo dello svincolato Diego Perotti. In uscita, invece, Bogdan va in prestito con obbligo di riscatto alla Ternana, mentre restano in granata sia Belec che Ribery.