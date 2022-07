Sambia e Valencia alla Salernitana: «Vogliamo arrivare in alto»

Primi contatti granata per Junior Sambia e Diego Valencia. Ieri i due hanno rilasciato dichiarazioni di rito e calcato il campo per un allenamento differenziato. Non prenderanno parte all'amichevole di oggi a Jenbach (ore 15, ingresso 10 euro) con i polacchi del Wieczysta Cracovia. Il primo è giunto a Stans ad ora di pranzo e ha lavorato solo di pomeriggio, mentre il secondo pure di mattina: era giunto all'1:30 di notte allo Schwarzbrunn Hotel dopo un ritardo aereo di 4 ore. «Sono molto felice di essere qui e cominciare questa nuova sfida - ha detto Sambia - Sono un elemento di fascia, preferibilmente destra. Amo spingere ed attaccare. Sono pronto a dare tutto e a mettermi a disposizione della squadra. La Serie A è nuova per me, sono contento di essere in Italia e spero di ripagare la fiducia della società. L'obiettivo è arrivare più in alto possibile e disputare una buona stagione per far crescere sempre più il progetto del club. Sono onorato di indossare questa maglia e spero di vincere più partite possibili con l'aiuto dei tifosi, tutti insieme».

Qualche palleggio con Ribéry (ieri festosamente attorniato dai bambini di un camp estivo) per Diego Valencia, quasi incredulo nel ritrovarsi il campione francese come compagno: «Provo grande gioia. Fin da piccolo sognavo di giocare in un campionato competitivo in Europa. Sono emozionato e ottimista per il futuro. Sarà una bellissima esperienza, darò tutto per questi colori. Quando è arrivata l'ufficialità del trasferimento ho ricevuto tanti messaggi sia dai tifosi cileni, sia dalla gente di Salerno. Ho visto tanti video della Sud ed alcune partite dello scorso anno; ringrazio tutti per l'affetto ricevuto». C'è curiosità per l'esordio di Bradaric. Anche ieri Nicola ha provato il 3-5-2 col croato padrone dell'out mancino e addirittura tra i battitori dei rigori nelle prove di fine seduta pomeridiana (con Botheim, Bohinen e D'Andrea, ndA). Mazzocchi dalla parte opposta, i due Coulibaly e Bohinen a completare la mediana; FR7-Botheim la coppia avanzata. In difesa Lovato e Pirola braccetti, Motoc centrale. Ancora out Fazio - che effettua esercizi mirati di rafforzamento della caviglia sinistra - Radovanovic, Mantovani, Bogdan e Gyomber.

Il massaggiatore è un po' il confessore degli infortunati. Ne sa qualcosa Giuseppe Magliano, al servizio del club dai tempi del Salerno Calcio, con una pausa nel 2020/21. «È il mio decimo ritiro, ci sono strutture bellissime ed il clima aiuta, viste le temperature registrate in Campania ha detto Il nostro ruolo è importante anche a livello psicologico, quando un giocatore resta in infermeria per tanto tempo: dobbiamo entrare in empatia con lui e fargli capire tappe ed obiettivi». La giornata tipo dei fisioterapisti ci sono pure Giovanni Carmando, Davide Bisogno e Francesco Minieri, mentre Andrea Ciccarino e Paolo Chianese sono a Salerno non ha soste. «Si lavora anche di notte, con massaggi post-cena. Partiamo al mattino: due con la squadra, gli altri al campo per preparare i sali minerali; poi effettuiamo massaggi funzionali e di prevenzione, monitoriamo la seduta e, in seguito, ci dedichiamo a terapie specifiche dopo pranzo. Nel pomeriggio stessi ritmi. Chi chiede maggiormente la nostra mano? Diciamo che a Ribéry piace. Scherzi a parte, i giocatori più esperti sanno quando serve. Radovanovic, ad esempio, vuole sentire la gamba sempre carica e non chiede troppi massaggi quando si avvicina la partita. Varia tutto in base ai singoli». Curiosità: ieri, dopo pranzo, la Salernitana ha ospitato l'Assocalciatori per il tradizionale incontro estivo. C'erano il presidente, Umberto Calcagno, il diggì Grazioli e Matteo Brighi, ex centrocampista ed ora nel direttivo. Nello spogliatoio il rappresentante Aic è Sepe.